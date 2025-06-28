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娛樂 最新消息

金曲》魏如萱造型大翻車！短褲被譏「嬰兒尿布」觀眾看傻：造型師快道歉

〔記者邱奕欽／台北報導〕第36屆金曲獎頒獎典禮今（28日）晚在台北小巨蛋盛大登場，「金曲歌后」魏如萱以一身全白造型現身星光大道卻被狠批，全因下身搭配的白色燈籠短褲被形容「像嬰兒的尿布」。主持人黃偉晉面對這一身造型，仍不忘甜言稱讚「私心給妳第一美！」不過卻讓觀看直播的觀眾相當傻眼，紛紛喊話「造型師快出來道歉！」

魏如萱以一身全白造型現身星光大道。（台視提供）魏如萱以一身全白造型現身星光大道。（台視提供）

其實魏如萱向來自帶療癒氣質，先前她也曾說「不管怎樣參加典禮就是要美」，她稍早身穿白色短袖上衣搭配被形容「像尿布」的白色燈籠短褲，再以藍色長襪及黑色高跟鞋作為點綴，甚至還戴上白手套。不僅如此，魏如萱自信爆棚詢問「我是第幾美？」主持人黃偉晉則機智回應「私心給妳第一美，但剛剛孫盛希才走啦！」還自嘲像雙面人。

沒想到，魏如萱成為星光紅毯焦點全因「尿布短褲」，被許多網友嘲諷「大翻車我的天！」、「那是嬰兒的尿布嗎」、「造型師在鬧吧」、「好像睡衣」、「娃娃走錯棚」、「造型師快出來道歉！」。儘管造型引發吐槽，魏如萱現場仍吸引大批粉絲熱情尖叫，展現超高人氣。

魏如萱身穿白色短袖上衣搭配白色燈籠短褲，再以藍色長襪及黑色高跟鞋作為點綴。（台視提供）魏如萱身穿白色短袖上衣搭配白色燈籠短褲，再以藍色長襪及黑色高跟鞋作為點綴。（台視提供）

包含本屆，魏如萱已是第6度問鼎「最佳華語女歌手獎」，另外憑專輯《珍珠刑》同時入圍「年度專輯」、「最佳華語專輯」、「最佳演唱錄音專輯」等項目氣勢驚人，「雖然沒能入圍編曲、作詞，有一點點遺憾，但真的很開心。」同時也大方談到對「二度封后」的期待，她坦言拿下第一座歌后後心態變得更踏實，如果今年再度奪下獎座，將是自己持續唱下去的最好證明。

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