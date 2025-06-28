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娛樂 最新消息

金曲》美秀集團修齊爆退團！5人同台恐成絕響「全程表情超尷尬」

〔記者邱奕欽／台北報導〕第36屆金曲獎頒獎典禮今（28日）晚在台北小巨蛋盛大登場，「美秀集團」一舉雙料入圍「最佳樂團獎」、「年度單曲」2項大獎，豈料吉他手修齊卻在典禮前夕宣布退團，在許多歌迷深感錯愕的同時，主唱狗柏隨後公開控訴他7大罪狀。如今，「美秀集團」全員到齊一起踏上金曲星光紅毯，5人齊聚同台恐怕是最後一次。

美秀集團鬧翻後仍全體現身。（新聞攝影組攝）美秀集團鬧翻後仍全體現身。（新聞攝影組攝）

「美秀集團」稍早步上星光紅毯，值得注意的是修齊與4位成員們相隔甚遠，他雖然全程笑臉迎人，但眼神始終注視場外，團員們之間面面相覷，彼此的表情及現場氣氛尷尬至極，被網友笑虧「最遠的距離」。在與主持人互動問談時，修齊最終道出心聲表示「勿以惡小而為之，勿以善小而不為。」一席話頗有弦外之音，其中隱情更是耐人尋味。

美秀集團「退團風波」鬧得沸沸揚揚，官方昨發布聲明針對紛擾做出回應，同時正式宣布「修齊自即日起停止在美秀集團的工作與活動」。主唱狗柏隨後在IG控訴修齊7大罪狀，包括爽約錄音、不來練團砸工作室、四處樹敵等等。26日晚間，美秀集團也發出公告，宣布「修齊自即日起停止在美秀集團的工作與活動」，昔日情誼恐怕回不去。

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