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挑戰諸神！神導諾蘭新片《奧德賽》首張海報正式曝光

金獎導演克里斯多夫諾蘭執導史詩新片《奧德賽》。（資料照，UIP提供）金獎導演克里斯多夫諾蘭執導史詩新片《奧德賽》。（資料照，UIP提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎導演克里斯多夫諾蘭執導史詩新片《奧德賽》首張海報正式曝光，海報上呈現一顆受古希臘藝術啟發、象徵神話與諸神的雕刻石像頭部，同時強調「全片以IMAX底片攝影機拍攝」。海報上標語「挑戰諸神」則暗示著對神明或命運的反抗。

《奧德賽》由諾蘭繼叫好叫座、獲獎無數的《奧本海默》後再度與環球影業攜手，跨越全球拍攝，更革命性的全片採用全新IMAX膠卷技術拍攝，首度將荷馬的經典傳奇搬上IMAX銀幕，講述奧德修斯在特洛伊戰爭後歷經艱險返鄉，途中遭遇獨眼巨人、女妖與女巫，最終與妻子重逢的傳奇旅程。

克里斯多夫諾蘭新片《奧德賽》曝光首張海報。（翻攝自X）克里斯多夫諾蘭新片《奧德賽》曝光首張海報。（翻攝自X）

電影主要卡司包括麥特戴蒙、湯姆霍蘭德、辛蒂亞、安海瑟薇、羅勃派汀森、露琵塔尼詠歐、以及莎莉賽隆等堅強陣容，先前有報導指出該片成本高達2.5億美金（約台幣72.7億元），打平諾蘭目前成本最高的《黑暗騎士：黎明昇起》。

《奧德賽》預計2026年7月17日在台上映，據報首支前導預告預計下週隨著環球影業暑期大片《侏羅紀世界：重生》上映，一同於戲院亮相（美國方面消息）。

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