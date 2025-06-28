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娛樂 最新消息

金曲》尷尬！蔡秋鳳金曲獎強碰鬧翻舊愛蔡振南 驚人反應曝

蔡秋鳳今天身穿金色戰袍。（新聞攝影組攝）蔡秋鳳今天身穿金色戰袍。（新聞攝影組攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕第36屆金曲獎頒獎典禮今晚在小巨蛋登場，台語天后蔡秋鳳入圍最佳台語女歌手獎，今天身穿金色戰袍，金光閃閃現身金曲獎，尷尬的是，頒獎人還是她當年鬧翻的舊愛蔡振南。

據了解，蔡秋鳳稍早才得知頒獎人是蔡振南，她受訪故作鎮定說：「我現在沒有想這麼多，南哥頒獎給我我也很自在，現在什麼年代，很自在，我很隨緣，抱著來看看大家的心。」至於會跟蔡振南「愛的抱抱」嗎？她聞言秒回記者：「你管我！」

蔡秋鳳將與詹雅雯、林美秀、王彙筑、李竺芯角逐歌后大獎，開心分享：「心情很期待，特別是這張專輯《戲台》，是我多年來的心願，為自己圓夢的專輯，歷經許多的曲折與辛苦，如今都值得了，今晚很期待出席這場盛會，入圍即是肯定，內心充滿著感謝！」

至於選擇以金色為主題，蔡秋鳳透露，從小就被命理師告知，適合穿金戴銀招好運，「我也很喜歡金色，因此今年的金曲獎戰袍以金色為主，期望有金色好運，心想事成！」透露幸運物是一直不離身的媽祖護身符。

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