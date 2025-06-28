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娛樂 最新消息

百萬YTR儒哥宣布當爸！求婚女友1個月「懷孕爆喜訊」

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTuber「儒哥」再度迎來人生喜訊，上個月才以一顆藏有戒指的西瓜，向交往多年的女友衣衣求婚成功，昨（27日）再度報喜宣布將升格當爸。2人的甜蜜合照中，可見衣衣挺著明顯的孕肚，瞬間引爆粉絲熱烈討論，紛紛獻上滿滿祝福。

百萬YouTuber儒哥求婚女友一個月宣布當爸。（組合照，翻攝自IG）百萬YouTuber儒哥求婚女友一個月宣布當爸。（組合照，翻攝自IG）

回顧上個月的求婚影片，儒哥以「背著西瓜約會」為由讓女友誤以為是新的挑戰，衣衣見狀雖滿頭問號，甚至頗有微詞，仍不厭其煩陪著儒哥先至小吃店用餐，一路到高級飯店使用設施。直到回到房內，儒哥卸下西瓜請衣衣動刀切開，裡頭竟驚喜藏著一只婚戒盒，頓時讓她驚訝不已。儒哥深情告白「我可能沒有很浪漫，但我會用我的方式愛妳、對妳好。」感性發言成功打動衣衣落淚點頭答應。

沒想到才隔1個月，儒哥再度宣布喜訊公開衣衣懷孕好消息，照片中的他輕輕扶著衣衣隆起的孕肚，做出逗趣表情，夫妻倆在戶外自然取景，散發幸福氛圍直白喊話「各位，我當爸了！」喜訊曝光後，不僅粉絲們湧入獻上祝福，甚至連網紅咪妃、魚乾、牛排及瑋瑋都現身道賀。

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