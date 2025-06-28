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「趙薇接班人」為錢拒絕王家衛 親吐真實內幕

中國女星黃奕因主演《還珠格格》一度被視為「趙薇接班人」。（翻攝自微博）中國女星黃奕因主演《還珠格格》一度被視為「趙薇接班人」。（翻攝自微博）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國女星黃奕因主演《還珠格格》一度被視為「趙薇接班人」，沒想到她卻沒能造成如趙薇般轟動的氣勢。不過，黃奕積極在演藝圈求表現，除了參加《乘風破浪3》再度翻紅之外，最近播出的《似錦》當中也將反派長公主的神韻拿捏得爐火純青，以演技再度攀登演藝高峰。近來黃奕接受訪問時吐露，前幾年為了生計，不得不婉拒名導演王家衛邀約演出《繁花》的故事。

黃奕說，當時王家衛親自邀約希望她能加入《繁花》演出。（翻攝自微博）黃奕說，當時王家衛親自邀約希望她能加入《繁花》演出。（翻攝自微博）

黃奕說，當時王家衛親自邀約希望她能加入《繁花》演出，但思及該劇拍攝時間長達4個月，且當時角色內容也不是很明朗，面對生活壓力，她選擇努力賺錢撫養年幼女兒，只能忍痛回絕。

婉拒《繁花》邀約之後，黃奕改接戲分更多、報酬更明確的《夏末初見》，她坦言，當時自己做了最務實的決定，也對自己身為母親和家庭支柱感到無奈。

兩段婚姻嚴重影響黃奕形象，直到2022年她參加《乘風破浪3》才得以翻轉。（翻攝自微博）兩段婚姻嚴重影響黃奕形象，直到2022年她參加《乘風破浪3》才得以翻轉。（翻攝自微博）

黃奕於2009年閃嫁僅認識41日的CEO姜凱，兩人婚姻維持不到一年即草草結束。2012年她再婚富商黃毅清並生了一個女兒，沒想到兩年後又在社群互相指控、抨擊，鬧到滿城風雨，最後於2014年10月兩人離婚。兩段婚姻嚴重影響黃奕形象，直到2022年她參加《乘風破浪3》才得以翻轉。

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