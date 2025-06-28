晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

藍正龍曬照喊「小助理」 網秒認出日本國民女神：回憶殺啊！

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星藍正龍出道多年，累積不少戲劇作品，近來鮮少出現在螢光幕前的他，日前在社群平台上分享一張與眼鏡妹的合照，並稱對方為「小助理」，網友馬上認出這名眼鏡妹就是日本國民女神長澤雅美。

藍正龍（右）同框長澤雅美（左）。（翻攝自微博）藍正龍（右）同框長澤雅美（左）。（翻攝自微博）

藍正龍日前在社群平台上傳一張合照，可見他的身旁站著一位戴著眼鏡的女性，身穿白T搭配灰色休閒褲，雖然打扮低調隨興，甜美臉蛋及清新脫俗的氣質，立即讓廣大網友認出，這位女性就是日本女星長澤雅美。事實上，藍正龍與長澤雅美曾在2014年合作過偶像劇《流氓蛋糕店》，當時她堅持全程以中文原音演出，每天積極學習中文，再加上亮眼演技，在不少觀眾心中留下深刻印象。

藍正龍也在貼文中逗趣寫下，「小助理，十年後相遇在上海…大家還記得嗎？」湧入大批網友紛紛留言驚呼，「當然記得！回憶殺啊！」、「這波回憶殺直接拉滿啊」、「十年很長，能和老友再相見太難得了」、「好想知道你們見面時的第一句話是什麼」、「十年的相遇太有意義啦」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中