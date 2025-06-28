藍正龍曬照喊「小助理」 網秒認出日本國民女神：回憶殺啊！

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星藍正龍出道多年，累積不少戲劇作品，近來鮮少出現在螢光幕前的他，日前在社群平台上分享一張與眼鏡妹的合照，並稱對方為「小助理」，網友馬上認出這名眼鏡妹就是日本國民女神長澤雅美。

藍正龍（右）同框長澤雅美（左）。（翻攝自微博）

藍正龍日前在社群平台上傳一張合照，可見他的身旁站著一位戴著眼鏡的女性，身穿白T搭配灰色休閒褲，雖然打扮低調隨興，甜美臉蛋及清新脫俗的氣質，立即讓廣大網友認出，這位女性就是日本女星長澤雅美。事實上，藍正龍與長澤雅美曾在2014年合作過偶像劇《流氓蛋糕店》，當時她堅持全程以中文原音演出，每天積極學習中文，再加上亮眼演技，在不少觀眾心中留下深刻印象。

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藍正龍也在貼文中逗趣寫下，「小助理，十年後相遇在上海…大家還記得嗎？」湧入大批網友紛紛留言驚呼，「當然記得！回憶殺啊！」、「這波回憶殺直接拉滿啊」、「十年很長，能和老友再相見太難得了」、「好想知道你們見面時的第一句話是什麼」、「十年的相遇太有意義啦」。

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