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娛樂 最新消息

7月5日災難預言倒數 唐綺陽直播哽咽認「有很強感應」引擔憂

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒）1999年出版漫畫《我所看見的未來》，曾精準預言2011年日本311大地震，書中也提到，今年7月5日將有大災難，就連台灣和香港都會受影響。星座專家唐綺陽25日也發文提醒，「世界正發生著令人恐慌之事」，並在直播時突然落淚，引起擔憂。

星座專家唐綺陽25日發文提醒，「世界正發生著令人恐慌之事」。（資料照、翻攝自臉書）星座專家唐綺陽25日發文提醒，「世界正發生著令人恐慌之事」。（資料照、翻攝自臉書）

唐綺陽日前在臉書開直播暢談2025下半年運勢，沒想到剛開始幾秒，突然情緒湧上心頭，哽咽地說，「大家都劫後餘生，我們已經通過了今年最可怕的木土四分的高峰期」。她坦言，沒有預料到自己會在直播落淚，「因為現在巨蟹能量非常的強，如果你有很強的巨蟹，本來就是敏感性很強的人，你一定能夠感受這一波，像我就是哭，有的人則是飆車發瘋，做出很衝動的事情」。

事實上，唐綺陽25日就曾在社群發文提醒，「世界正發生著令人恐慌之事」，指出本次新月恰逢太陽與木星合相，巨蟹座的能量格外強烈，導致情緒容易被激發，甚至出現陰鬱和不安的感受，強調這種情緒波動是巨蟹座的典型課題，但也可能帶來正向改變的契機。

當時文中一句「世界正發生著令人恐慌之事」被聯想，與竜樹諒出版漫畫《我所看見的未來》末日預言有關，引起熱議。這本漫畫曾預言2011年日本311大地震，書中提到，今年7月5日將有大災難，「台灣、菲律賓、日本海面下發生巨大海底爆炸，日本有三分之一土地將消失。

《我所看見的未來：完整版》的書腰寫著7月將發生大災難。（翻攝自X）《我所看見的未來：完整版》的書腰寫著7月將發生大災難。（翻攝自X）

然而，竜樹諒先前也對於7月將發生災難一事表示，「大家對於這件事有著高度關注，這是民眾防災意識提升的證明，我對此持正面態度」、「我自己在外出的時候也會特別小心，會預先做好儲備物資等防災措施。」

☆民俗說法僅供參考☆

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