律師為母酬神追星 邀「超級夜總會」九華山地藏庵辦晚會明登場

綜藝節目「超級夜總會」明晚將到九華山地藏庵錄影演出。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕42歲台南律師沈聖瀚，因高齡80歲母親是綜藝節目「超級夜總會」粉絲，且是虔誠佛教徒，時常向佛祖、菩薩許願保佑家人平安、律師事務所業務發展順利，沈聖瀚感念母愛與佛祖、菩薩保佑，出資邀請「超級夜總會」6月29日晚間6點，到嘉義市九華山地藏庵錄影，舉辦「菩薩大願．幸福抵嘉」感恩晚會，讓母親能到場追星，也邀請社會大眾一起來看表演、節目，度過愉快的夏夜。

沈聖瀚說，自己第一份律師工作，就任職於嘉義市的律師事務所，後來回台南自行開了律師事務所，也有許多嘉義客戶。

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沈聖瀚表示，80歲的母親平時虔誠敬佛，向神明祈求保佑家人身體健康、事業順心，去年在台南東山碧軒寺舉辦「超級夜總會」晚會，今年第二場在九華山地藏庵舉辦，藉此酬神、回饋神佛，也讓媽媽一圓追星夢。

九華山地藏庵表示，感謝虔誠信徒出重資酬神，邀綜藝節目到地藏庵廟埕錄影，明天下午3點起，藝人許效舜、澎恰恰、 苗可麗、歌曲「粉紅超跑」主唱林姍等人將帶來精彩表演、趣味演出，晚會將於晚間6點開始，歡迎民眾一起來「逗熱鬧」。

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