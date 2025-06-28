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味全龍內野手拿莫伊漾遭歧視 大咖原民歌后震怒

味全龍內野手拿莫伊漾遭歧視 大咖原民歌后震怒味全龍內野手拿莫．伊漾。（本報資料照，記者塗建榮攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕職棒味全龍內野手拿莫．伊漾日前對樂天桃猿，遭邱駿威觸身球K中頭部所幸無大礙。網友竟在社群平台留言，出現「死番仔、番仔死了也好」的種族歧視性字眼，引發輿論譁然，該網友已道歉，但原住民歌后阿爆今（28）在社群平台罕見發聲，要網友去上禮貌學校。

網友對原住民發出歧視言論，讓原住民歌后阿爆感到不滿。（翻攝自臉書）網友對原住民發出歧視言論，讓原住民歌后阿爆感到不滿。（翻攝自臉書）

阿爆認為這件事讓她感到滿心疼的「未曾相識的人需要到用羞辱歧視性的言論？所有留言回應就是網路上的公開場合了，加油好嗎使用網路禮貌、品格方面」。有網友看到新聞感到非常氣憤，認為「尊重原住民的言詞有很難嗎」，阿爆也在底下留言：「哥真的～而且是完全不認識的人莫名其妙，去上禮貌學校啦」。

拿莫．伊漾也認為必須正視這個問題，他說，「現在就是交給經紀公司處理，其實一直以來都有這個問題，自己感覺不是很舒服，家人也不是很舒服，這件事必須講出來，接受網友的道歉。」

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