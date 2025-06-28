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娛樂 最新消息

日本國民女神現身街頭 竟沒人認出：以為是清潔婦

《29號公路》昨天（27日）於台北電影節舉行全台首映，導演森井勇佑（MORII Yusuke）特地來台與影迷見面。（台北電影節提供）《29號公路》昨天（27日）於台北電影節舉行全台首映，導演森井勇佑（MORII Yusuke）特地來台與影迷見面。（台北電影節提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本電影《29號公路》（Route 29）昨天（27日）於台北電影節舉行全台首映，導演森井勇佑特地來台與影迷見面，今天在中山堂出席媒體茶敘，透露本以為女主角綾瀨遙現身會掀起轟動，沒想到「清潔婦」裝扮實在太過成功，竟沒人認出她。

電影與公路有關，不過導演森井勇佑本人似乎沒有公路旅行的經驗，分享自己喜歡散步，「不是說一定要有什麼目的性、戲劇性，就是喜歡在街上亂晃的感覺。」像是他在來台灣之後，也到處亂晃了一下。被問是否願意來台環島邊旅行、邊拍片？森井勇佑很樂意接受挑戰，分享文溫德斯的《公路之王》是非常理想的創作方式。

綾瀨遙（左）攜手童星大澤一菜在《29號公路》一起走上公路之旅。（台北電影節提供）綾瀨遙（左）攜手童星大澤一菜在《29號公路》一起走上公路之旅。（台北電影節提供）

至於女主角找來綾瀨遙演出清潔工，森井勇佑稱綾瀨遙在日本是國民女優般的存在，在劇本完成時，森井勇佑直覺認定另一位關鍵角色「非綾瀨遙莫屬」，不過有時候在綜藝節目中看到她純樸又真實的方式出現時，這讓導演明確感受到，「她就像是獨立存在於世的個人，而不是明星的氣場特質」，在拍攝過程中，綾瀨遙偶爾顯露對角色解讀的徬徨感，也讓導演更加篤定她和清潔工紀子的角色氣息不謀而合。

被問到有沒有認出綾瀨遙？森井勇佑表示：「我們有很多外景，加上她是大明星，我以為有很多路人來拍戲會一擁而上、爭相圍觀的情況會出現。沒想到當她上妝、戴起眼鏡，稍微駝背的感覺，沒有被太多人發現，卸妝之後，很多人會認出她。」

《29號公路》改編自中尾太一的詩集《二十九號公路，解放》，以日本實際存在的國道命名，講述一位沉默寡言的中年清潔工受託尋找一名女孩，兩人從姬路市出發，一路展開一場漫無目的的旅程，途中邂逅各種看似平凡卻耐人尋味的旅人與風景。這段旅途不僅串起兩段孤獨的生命軌跡，也映照出導演對人際關係與生命狀態的細膩觀察。

這是森井勇佑繼《呼叫愛美子》後的第二部長片，再度攜手童星大澤一菜合作，並邀請綾瀨遙領銜主演，市川實日子、高良健吾、河井青葉等實力派演員也驚喜參演。

森井永祐透露，希望這部作品可以讓觀眾重新接觸真實而原始的情感。（台北電影節提供）森井永祐透露，希望這部作品可以讓觀眾重新接觸真實而原始的情感。（台北電影節提供）

談及選角，導演表示靈感源自詩集中描寫一位女性與他人互動的篇章，與上一部探討孤獨個體的作品形成對照，他希望這次轉向描寫「兩個人之間的關係」。因此再度邀請大澤一菜出演，並為她量身打造「小春」一角，將她真實生活中的特質與氣質融入角色。

昔日從姬路市至鳥取市都須行經29號公路，現今已由高速公路取代來往交通，29號公路筆直且無任何岔路，類似台灣的省道，「越往後人煙越少，有種奇幻神秘之感，我覺得選擇這條公路作為背景非常有趣」。

森井永祐進一步透露，《29號公路》創作契機始於兒時打開童話繪本，在不知故事內容的情況下，看到插圖會感到恐怖，「有點像人在出生前及死亡後，那種獨立於時空、茫然無知的氛圍，我希望這部作品也能帶給觀眾這種感覺，重新接觸那些真實而原始的情感」。

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