葛兆恩主辦演唱會壓力爆表 揭崩潰內幕：呼吸困難快撐不住

「寶弟」葛兆恩（右）、「Nelson」紀成澔出席防曬品牌一日店長活動。（Dr. May提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「寶弟」葛兆恩，與男團VERA成員「Nelson」紀成澔演出BL劇《對立而已》大受歡迎，今（28日）合體出席防曬品牌一日店長活動，吸引上百粉絲到場支持。兩人在活動中互動逗趣，除了分享保養祕訣外，葛兆恩自曝走幕後、主辦演唱會壓力龐大，直言：「上次開場前我真的緊張到呼吸不過來！」

葛兆恩分享，自己天生皮膚白皙，但過去因熱愛衝浪，經常因為不擦防曬而曬傷脫皮，笑說：「以前衝浪不擦防曬，一上車皮膚就開始不舒服，也出現紅腫、疼痛情況，一脫皮就知道不行了。」這次試用品牌的防曬後，讓他徹底改觀，「以前擦防曬都黏黏的很不舒服，終於找到一款用起來很舒服的，拿回家給妹妹試用，她用了就不還我了！」

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「寶弟」葛兆恩（右）、「Nelson」紀成澔出席防曬品牌一日店長活動。（Dr. May提供）

除了戲劇表現亮眼，葛兆恩近年積極拓展幕後版圖，自組公司打造POPERA平台，主辦大型演唱活動。第二屆POPERA演唱會將於7月26日舉行，不僅邀來VERA，更網羅FEniX、HUR+、GENBLUE幻藍小熊等人氣新秀。談到這場活動，葛兆恩坦言壓力爆表，「主辦演唱會真的很累，上次活動前還在喬舞台、場地，整個人壓力大到喘不過氣，呼吸都有點困難，還好最後撐過去。」他笑說這次有了經驗，應該會順手一點。

至於是否會上台與紀成澔合體獻唱？葛兆恩說：「我還在想耶！因為是自己主辦的活動，我當天要最早到現場，活動場地、舞台，什麼都要自己來，不知道下午有沒有體力上台表演，我那天的工作就是把舞台準備好，讓大家享受其中。」紀成澔在旁打趣說：「那到時候我硬把你拉上台好了！」他轉頭問葛兆恩：「要不要？一句話。」葛兆恩語帶保留回：「有機會啦！」讓粉絲相當期待。

今逢第36屆金曲獎頒獎典禮，紀成澔表示，「我們VERA會繼續努力創作，希望未來有機會登上金曲獎舞台。」葛兆恩表示，會逐步往幕後發展，專心經營平台及製作演出，紀成澔聽到則說：「不行啦！」葛兆恩稱自己走Free style路線，他對於這次能出席一日店長活動感到開心，「我很期待，因為之前比較少機會有一日店長的活動，今天很謝謝大家來，讓我完成和Nelson一起當一日店長的小小心願。」

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