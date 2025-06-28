陳美鳳酒店大解放！濕身比基尼「D級美胸包不住」網友全暴動

〔記者邱奕欽／台北報導〕68歲陳美鳳縱橫演藝圈超過45年，除了累積驚人財富更擁有好人緣，敬業工作之餘也樂於與粉絲們分享生活點滴，保養得宜獲封「最美麗歐巴桑」美譽的她，突然於昨（27日）晚曬出低胸比基尼性感照，超凶D級火辣身材完全包不住，泳池大中解放讓許多網友眼睛大吃冰淇淋。

陳美鳳在新加坡度假大解放，D級好身材完全藏不住。（翻攝自臉書）

陳美鳳近日與好友共赴新加坡度假，不僅在酒店泳池中夜泳大解放，超低胸比基尼的深V剪裁更完美襯托出豐滿曲線，D級美胸一覽無遺包不住，散發出強大的女神氣場。照片中，陳美鳳站在夜晚的泳池內自信露出甜美笑容，再度見識到她「保養奇蹟」的魅力，許多網友暴動狂喊「美到犯規！」、「美鳳姐的身材完全輾壓輕熟女！」、「這樣快70歲我不信！」

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此外，陳美鳳也道出真實心裡話，「努力工作之餘也要懂得放空，才是生活的平衡感，在泳池裡邊游邊看夜景，真的蠻舒服的。」不過，她最後因挨餓而哀嘆，「但游完泳會很想吃東西啊！這個時間點...」事實上，陳美鳳多年來勤於健身、飲食控管，保養得宜始終維持緊緻體態，更持續在戲劇、綜藝多方發光發熱。

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