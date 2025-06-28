胡瓜斜槓YTR一年洩心聲 認了疲累：不要當網紅了

胡瓜在香港過66歲生日。（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜YT節目《下面一位》最新一集播出胡瓜到香港出外景，胡瓜坦言過去常常到香港旅遊，不過都喜愛宅在飯店，鮮少到處走走逛逛，這次化身銀髮族代表，體驗一日遊可以怎麼玩香港。

首先到麻將館學習香港特別的麻將文化，不同於台灣的麻將規則，已經是老手的胡瓜非常快就上手，也馬上胡牌手氣超旺，意猶未盡地停不下來。隨後來到求學問的文武廟，胡瓜表示因為錄製節目，幾乎台灣的廟他都跑透透了，來香港不免俗的也要來朝聖一下。胡瓜誠心誠意的祈福，也體驗在地的寺廟文化，細心的將每一片金箔貼在金鹿上，也希望好運能傳給大家。

請繼續往下閱讀...

胡瓜到香港出外景。（下面一位提供）

胡瓜還搭山頂纜車於香港太平山上俯瞰維港景色，感受香港當地風情，沿途觀賞獨有的風景，對此他也百感交集，覺得很少有機會可以這樣放鬆，胡瓜也在香港度過了66歲生日，回首過去一年經營頻道，親身走訪各地上山下海，雖然疲憊但身心很富足，不過胡瓜也開玩笑的表示：「但還是當巨星比較輕鬆，我不要當網紅了！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法