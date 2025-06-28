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風騷蘇心甯挑逗男友勾出「學妹丁字褲」 渣男回應超扯

國光女神蘇心甯自曝有吸渣體質。（翻攝自臉書）國光女神蘇心甯自曝有吸渣體質。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕43歲國光女神「Lala」蘇心甯的前夫為前職棒旅日選手吳偲佑，她曾在節目中透露，因前夫慣性劈腿所以導致兩人離婚，日前替女兒辦戶口才知吳偲佑過世消息。本身有「吸渣體質」的蘇心甯也聊到某任男友在交往期間劈腿，她想與前男友調情才發現對發偷吃學妹的證據。

蘇心甯日前上《11點熱吵店》時，談到自己經常遇上渣男的經驗，她覺得自己交往的對象無論長相、經濟能力、性能力都普通而已，但不知為何還是常常遇到劈腿、小三的問題。

蘇心甯上《11點熱吵店》時分享自己遇到渣男劈腿的經驗。（翻攝自YouTube）蘇心甯上《11點熱吵店》時分享自己遇到渣男劈腿的經驗。（翻攝自YouTube）

蘇心甯更自爆過去某任男友曾經背著她偷吃學妹，當時前男友每次回家都直喊自己很累，也不願意與她發生親密關係。為了展現自己的魅力，蘇心甯故意用腳趾頭挑逗對方，希望能激出對方的「感覺」，沒想到卻從沙發縫裡勾出一條女性丁字褲，讓蘇心甯當場心都涼了半截。男友不但出軌，還說謊，一口咬定丁字褲是蘇心甯的。

蘇心甯不喜歡穿丁字褲，認為有種卡卡的感覺。（翻攝自臉書）蘇心甯不喜歡穿丁字褲，認為有種卡卡的感覺。（翻攝自臉書）

「我從來不穿丁字褲，因為它卡屁真的很不舒服」，蘇心甯看著前男友睜著眼說瞎話，已經很不爽了，前男友竟然還繼續胡扯，表示蘇心甯可能不穿但卻亂買，買回來就塞在沙發。這些瞎話讓蘇心甯起疑心，查看前男友手機之後，果然抓到他與學妹曖昧訊息寫著「哥哥還是你最好、最懂我」、「你煮的泡麵很好吃」。

蘇心甯的前男友出軌還扯謊，逼得她找小三出來當面對質。（翻攝自臉書）蘇心甯的前男友出軌還扯謊，逼得她找小三出來當面對質。（翻攝自臉書）

都已經抓到證據了，前男友還不斷扯謊，表示學妹情傷，自己只是照顧她。最後蘇心甯乾脆找學妹出來，三人當場攤牌。蘇心甯指出當時很氣，所以說話聲音比較大，小三便開始裝可憐、掉眼淚，更誇張的是小三還拉住前男友的袖子，男友不知道哪來的勇氣，竟說：「妳看！妳就是這樣，妳覺得我會想碰妳嗎？我們感情出問題，就是因為妳那麼強勢，妳每次都得理不饒人」，講得好像蘇心甯才是錯誤的一方。

談判破裂之後，蘇心甯氣到直接拿丁字褲砸學妹的臉，並當天就與前男友分手。事後前男友果然跟學妹交往了一段時間，之後又重新上演劈腿戲碼。蘇心甯說，她至今仍相信愛情，希望能得到純粹的愛。

蘇心甯坦承自己到現在還相信愛情。（翻攝自臉書）蘇心甯坦承自己到現在還相信愛情。（翻攝自臉書）

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