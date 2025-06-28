晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

劉亦菲缺席頒獎典禮 被爆「得知沒獲獎就不去」網酸：輸不起

劉亦菲憑藉《玫瑰的故事》入圍白玉蘭獎最佳女主角。（翻攝自微博）劉亦菲憑藉《玫瑰的故事》入圍白玉蘭獎最佳女主角。（翻攝自微博）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星劉亦菲擁有清新出眾的氣質，自出道以來人氣居高不下，近年出演戲劇《玫瑰的故事》再掀話題，更憑藉該劇入圍第30屆上海電視節白玉蘭獎最佳女主角，怎料昨（27）舉行頒獎典禮卻不見她出席，傳出她是因為提前知道沒得獎所以取消行程，讓網友狠酸「輸不起」。

劉亦菲以《玫瑰的故事》入圍白玉蘭獎最佳女主角，於26日身穿LV訂製禮服出席入圍晚宴，由於當晚與LV上海新店的活動撞期，身為該品牌代言人的她，捨棄品牌活動出席入圍晚宴，被認為相當看重該獎項，沒想到27日頒獎典禮當天，卻不見她的人影。 

據傳，白玉蘭獎有著「提前通知得獎者」的潛規則，但是不會通知沒獲獎的其他入圍者，因此部分網友猜測，劉亦菲是在典禮前遲遲沒收到通知，得知自己不會獲獎，臨時決定缺席頒獎典禮，此舉遭不少網友批評不夠大氣，但該消息未獲證實。

事實上，這是劉亦菲首度角逐影后，與另外4位入圍者為楊紫《國色芳華》、馬伊琍《我的阿勒泰》、宋佳《山花爛漫時》、閆妮《小巷人家》共同競爭，最終由實力派演員宋佳《山花爛漫時》奪下影后。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中