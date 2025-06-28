劉亦菲缺席頒獎典禮 被爆「得知沒獲獎就不去」網酸：輸不起

劉亦菲憑藉《玫瑰的故事》入圍白玉蘭獎最佳女主角。（翻攝自微博）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星劉亦菲擁有清新出眾的氣質，自出道以來人氣居高不下，近年出演戲劇《玫瑰的故事》再掀話題，更憑藉該劇入圍第30屆上海電視節白玉蘭獎最佳女主角，怎料昨（27）舉行頒獎典禮卻不見她出席，傳出她是因為提前知道沒得獎所以取消行程，讓網友狠酸「輸不起」。

劉亦菲以《玫瑰的故事》入圍白玉蘭獎最佳女主角，於26日身穿LV訂製禮服出席入圍晚宴，由於當晚與LV上海新店的活動撞期，身為該品牌代言人的她，捨棄品牌活動出席入圍晚宴，被認為相當看重該獎項，沒想到27日頒獎典禮當天，卻不見她的人影。

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據傳，白玉蘭獎有著「提前通知得獎者」的潛規則，但是不會通知沒獲獎的其他入圍者，因此部分網友猜測，劉亦菲是在典禮前遲遲沒收到通知，得知自己不會獲獎，臨時決定缺席頒獎典禮，此舉遭不少網友批評不夠大氣，但該消息未獲證實。

事實上，這是劉亦菲首度角逐影后，與另外4位入圍者為楊紫《國色芳華》、馬伊琍《我的阿勒泰》、宋佳《山花爛漫時》、閆妮《小巷人家》共同競爭，最終由實力派演員宋佳《山花爛漫時》奪下影后。

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