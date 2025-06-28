晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

41歲男星兼差外送挨轟「賣慘」 他淚崩曝慘況：靠借錢度日

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年41歲的中國男星于清斌曾出演《情定三生》、《了不起的裴千戶》、《流水迢迢》等多部戲劇作品，沒想到近日傳出兼職外送員的消息，引起熱議，還有網友質疑此舉是為了「賣慘炒作」，對此，他26日拍片駁斥指控，一度忍不住情緒哽咽。

中國男星于清斌曾出演《情定三生》等多部戲劇作品。（翻攝自微博）中國男星于清斌曾出演《情定三生》等多部戲劇作品。（翻攝自微博）

于清斌自2007年出道，至今超過15年，未曾大紅大紫，近日他在社群PO出曬出戴安全帽騎車的影片，透露自己開始兼差做外送。豈料，此舉引起爭議，有不少網友質疑，他是為了博取流量賣慘。

針對質疑，于清斌毫不避諱坦承，自己需要被關注，不過他強調，不是為了成為網紅，而是希望可以繼續拍戲，正常生活下去。

于清斌駁斥「賣慘說」一度哽咽。（翻攝自抖音）于清斌駁斥「賣慘說」一度哽咽。（翻攝自抖音）

于清斌透露，他2020年在北京買房，近年影視業陷入低谷，工作機會越來越少，片酬大幅下降，甚至回到10幾年前的薪資，他的存款都消耗在房貸了。說到一半，他忍不住情緒哽咽地說，想不到自己有一天淪落到借款度日的地步。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中