41歲男星兼差外送挨轟「賣慘」 他淚崩曝慘況：靠借錢度日

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年41歲的中國男星于清斌曾出演《情定三生》、《了不起的裴千戶》、《流水迢迢》等多部戲劇作品，沒想到近日傳出兼職外送員的消息，引起熱議，還有網友質疑此舉是為了「賣慘炒作」，對此，他26日拍片駁斥指控，一度忍不住情緒哽咽。

中國男星于清斌曾出演《情定三生》等多部戲劇作品。（翻攝自微博）

于清斌自2007年出道，至今超過15年，未曾大紅大紫，近日他在社群PO出曬出戴安全帽騎車的影片，透露自己開始兼差做外送。豈料，此舉引起爭議，有不少網友質疑，他是為了博取流量賣慘。

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針對質疑，于清斌毫不避諱坦承，自己需要被關注，不過他強調，不是為了成為網紅，而是希望可以繼續拍戲，正常生活下去。

于清斌駁斥「賣慘說」一度哽咽。（翻攝自抖音）

于清斌透露，他2020年在北京買房，近年影視業陷入低谷，工作機會越來越少，片酬大幅下降，甚至回到10幾年前的薪資，他的存款都消耗在房貸了。說到一半，他忍不住情緒哽咽地說，想不到自己有一天淪落到借款度日的地步。

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