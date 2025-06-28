金曲獎烏龍大回顧！王力宏衝錯台 艾怡良誤頒「尷尬瞬間全曝光」

〔記者邱奕欽／台北報導〕第36屆金曲獎頒獎典禮今（28日）晚將在台北小巨蛋盛大登場，華語樂壇年度盛事備受矚目，不過回顧歷屆典禮，金曲舞台上也曾出現過不少令人瞠目結舌的「烏龍事件」。典禮進行時，一個小失誤就可能成為觀眾、粉絲熱議焦點，也讓外界對頒獎典禮的「防呆」機制格外關心。

第16屆金曲獎頒獎典禮，王力宏（右）錯衝上台，尷尬將講座還給得獎人黃立行後黯然退場；左為頒獎人周杰倫。（組合照，西東音樂提供、翻攝自微博）

最早於2005年第16屆金曲獎，莫文蔚在和周杰倫共同頒發「最佳國語男演唱人獎」時，由於她的粵語口音因而將得獎人名字「黃立行」說成「王立行」，導致共同角逐歌王的王力宏誤以為是自己得獎，不僅開心到從座位上站起來，更主動與黃立行擁抱後衝上舞台。最終，主持人陶晶瑩急忙更正後，王力宏才面露尷尬笑容黯然退場，畫面更成為台灣頒獎史上堪稱最經典之一，至今仍被觀眾們津津樂道。

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第34屆金曲獎，艾怡良因頒錯人深夜開直播落淚道歉。（翻攝自IG）

無獨有偶，2023年第34屆金曲獎，艾怡良在頒發「最佳單曲製作人獎」時，誤將評審團主席「陳建騏」的簽名誤認為得獎人名字，當場喊出「陳建瑋」，後續才匆忙糾正為真正得主嘟嘟與周已敦。艾怡良還因此深夜開直播落淚道歉，引發全台觀眾矚目；同場還有黃宣在頒「錄音專輯獎」時，把錄音組召集人王家棟的名字誤認成得獎者，雖然作品名稱正確，但依舊被觀眾笑稱「最強爆雷」。

熱狗在上屆金曲獎演唱時，因硬體設備出包而當場下跪喊「再給我一次機會」。（資料照，台視提供）

此外，再回顧去年金曲獎，歌王最終由MC HotDog熱狗奪下，不過他上台領獎前的表演卻堪稱災難，原因是主辦單位音響出包導致演唱中斷，換了麥克風也無濟於事。熱狗甚至當場下跪直呼「再給我一次機會！」事後更高EQ回應「有時觀眾看現場，就是想看歌手失誤、出糗，歌手唱跟CD一樣幹嘛到現場，我想剛才的場面是金曲獎百年難得一見的現場。」

隨著金曲36即將揭曉完整得獎者名單，但是觀眾及粉絲仍不免擔心「今年還會出什麼烏龍嗎？」有了前車之鑑，主辦單位此次多次強調「音控與音響系統強化」、「流程與信封包裝優化」、「引言人制度替代單一主持人」以確保現場直播零失誤。不過，這些年來金曲舞台上發生的各種烏龍場面，某種程度也為典禮帶來更多討論度，反而成為頒獎典禮最難忘的插曲。

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