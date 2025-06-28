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娛樂 最新消息

黃姵涵疫期跑醫療線6個月 曝不敢回家心境「採訪完汗如雨下」

《公視晚間新聞》主播黃姵涵。（公視提供）《公視晚間新聞》主播黃姵涵。（公視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕公視新聞全面改版升級！公視昨日舉辦「始終信任 勇於創新」改版記者會，宣布將於6月30日起進行全方位革新，從節目內容、主播陣容到棚景視覺全面升級，展現公共媒體在數位匯流時代的企圖心。總經理徐秋華表示，這次改版不只是形式上的更新，而是「一場為數位時代量身打造的內容革新」，強調公視新聞的核心價值在於可信任與創新突破。

公視新聞全新改版記者會，（左起）公視新聞主播黃姵涵、黃明明、主持人彭志宇、主播涂恩晨。（公視提供）公視新聞全新改版記者會，（左起）公視新聞主播黃姵涵、黃明明、主持人彭志宇、主播涂恩晨。（公視提供）

四位主播現身站台，包括涂恩晨、黃姵涵、彭志宇與黃明明，各自分享自己在新聞工作中的堅持與故事。身兼《午間新聞》主播與國際記者召集人的涂恩晨，談及中東戰爭報導時動容表示，她與加薩及以色列當地記者建立起深厚信任關係，常在深夜聯繫彼此，深入理解雙方立場與處境。她透露：「每天都在擔心是否還能收到加薩記者的訊息，他們為了傳遞資訊，冒著生命危險。」她強調，身為記者，更需要設法平衡報導、同理對象，「想到要把兩邊的資訊拼接成一則新聞時，常常起雞皮疙瘩。」

《8點新世界》主播黃明明。（公視提供）《8點新世界》主播黃明明。（公視提供）

《公視午間新聞》主播涂恩晨。（公視提供）《公視午間新聞》主播涂恩晨。（公視提供）

另一位主播黃姵涵則回憶自己跑醫療線的經歷，曾在疫情最嚴峻時日夜奔波，半年未敢回南部老家，只為避免把病毒帶給家人。她說，穿著防護衣採訪幾小時都已汗如雨下，真正辛苦的是前線醫護人員。如今轉戰政治線，她依然堅持公視的中立精神，「觀眾留言有藍也有綠在批評，就知道我們報導是平衡的。」

曾獲卓越新聞獎的黃明明，也在此次改版中主持全新國際新聞節目《8點新世界》，結合國際記者連線與專家評論，聚焦全球局勢。她點出美國總統大選影響全球，「川普競選一開始，國際新聞幾乎就停不下來，我們團隊常常半夜連線，追蹤國際記者的第一手資訊。」

談話節目《尖鋒對話》主持人彭志宇。（公視提供）談話節目《尖鋒對話》主持人彭志宇。（公視提供）

而新加入的彭志宇則將主持《尖鋒對話》，強調節目將直接切入議題、去除冗贅、讓觀眾成為「對話的一員」。他回憶過去曾臨危受命在客運車上直播空難新聞，當時全車乘客屏息靜聽，讓他深刻感受到新聞現場的重量。他表示，新節目將同步線上直播，開放聊天室互動，希望成為公共參與與理性討論的平台。

公視新聞全新改版記者會，（左起）公視新聞部經理屠乃瑋、主播涂恩晨、黃明明、公視總經理徐秋華、主持人彭志宇、主播黃姵涵。（公視提供）公視新聞全新改版記者會，（左起）公視新聞部經理屠乃瑋、主播涂恩晨、黃明明、公視總經理徐秋華、主持人彭志宇、主播黃姵涵。（公視提供）

此次改版的最大亮點之一，則是嶄新的數位棚景設計。透過大型彩色電視牆與動畫圖卡整合，不僅提升視覺效果，更在製作效率與彈性上大幅升級。公視指出，未來選舉或重大議題時，可快速更換背景與內容，降低製作成本也增強即時反應能力。整體改革象徵著公視新聞全面邁入數位轉型新時代。

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