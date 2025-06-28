韓女星說謝謝 阿家生蠔老闆回1句遭轟「太噁心」男網友也怒了

尹到怡在離開時向老闆說謝謝，卻遭對方回應「沒誠意」。（翻攝自YT）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團「FANATICS」成員尹到怡日前和友人到澎湖遊玩，品嘗當地知名海產「阿家生蠔」時，卻遭老闆冷嘲熱諷，當兩人用完餐跟老闆說謝謝時，老闆竟回「這種謝謝也太沒誠意了吧！」引起不少網友痛批「根本性騷擾」。

尹到怡上傳的影片中，只見她與友人抵達「阿家生蠔」時，還未點餐就遭老闆言語嘲諷，其中說道「你們這樣美麗的小姐，三更半夜出來還在做什麼事情，我不知道。」並向尹到怡強調如果有賺錢要給他回饋，最後尹到怡結帳離開時笑著說謝謝，老闆竟回應「這種謝謝也太沒誠意了吧！」

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老闆的一番言論引起網友不滿，在Dcard掀起討論，「我是澎湖人，覺得老闆的行徑很離譜，超噁」、「我是男的，我看影片也覺得老闆很像在性騷擾」、「我站我自己是男的角度看完整部影片，我自己都覺得老闆講話方式跟行為讓人不舒服了，怎麼還會有一堆人要洗白他是海口人所以怎樣怎樣的，還是說海口人做錯不用道歉還可以合理化自己行為？」、「離開時超噁，老人說謝謝沒誠意，是要哪種誠意，死變態⋯」，但也有人緩頰，傳統市場裡不少老闆會這樣，「可能會覺得是騷擾，但不會上升到性這塊」。

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