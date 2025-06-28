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瓊瑤過世半年爆「遺物成拍賣品」家屬沉痛發聲：冒名、造假讓我們疲於奔命

瓊瑤是一代華人心中傳奇作家。（翻攝自臉書）瓊瑤是一代華人心中傳奇作家。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕知名作家瓊瑤於去年12月4日辭世，享壽86歲。她的文學作品深深影響華人世界逾半世紀，其辭世消息一度震驚各界。至今已超過半年，關於她的身後事仍持續引發關注。她的社群平台近日發出嚴正聲明，指出市面上出現以「瓊瑤墨寶」為名的拍賣品，強調家屬「從未將任何遺物投入市場」，並表示將對相關違法行為依法追究。家屬也提到接踵而來的冒名、造假，「真的讓我們疲於奔命，相信聰明的你們，一定不會被誤導！」

瓊瑤的家屬發出聲明澄清。（翻攝自臉書）瓊瑤的家屬發出聲明澄清。（翻攝自臉書）

聲明指出，瓊瑤畢生專注於小說與劇本創作，並未接受正規書法訓練，也從未公開發表任何書法作品。她生前的手寫文字僅出現在創作手稿、書信或筆記中，並未以藝術形式流通或贈人。家屬強調，所有遺物均妥善保存，未曾用於拍賣或任何商業用途。

對於近日拍賣市場上出現所謂「瓊瑤墨寶」，家屬表達強烈質疑，呼籲讀者與收藏者提高警覺、切勿受騙。未來如有任何官方授權的文創產品，皆將由家屬團隊或合作單位正式公告。對於冒用瓊瑤名義從事偽造或詐騙的行為，家屬將依法追責，以維護瓊瑤的名譽及市場的公平性。

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