晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

范瑋琪唱歌大翻車！命理師揭前世今生「1心態」恐再爆負評

〔記者侯家瑜／台北報導〕藝人范瑋琪近年飽受負評，近期又因在中國歌唱節目表現失常，受到廣大討論。擅長通靈前世今生的阿谷老師指出，范瑋琪的前世今生都是有才華的人，但前世今生遇到的課題都是用「不承認就沒事」的心態，成為人生最大阻礙，若仍用這樣的心態，未來恐會再發生翻車事件。

范瑋琪近年飽受負評。（資料照）范瑋琪近年飽受負評。（資料照）

阿谷老師指出，前世的范瑋琪是繡娘，家裡是世代傳承的繡坊，他們家工藝口碑好，其實只要靠自己實力和腳踏實地，就一定會出名，但前世的她很好鬥，會想偷別人的創意，也很愛引戰。

在范瑋琪的前世時期，皇宮每年都會舉辦刺繡比賽，但因為她好鬥又愛忌妒，她當時去偷看對手的作品被抓到，被禁賽3年，她家也因此家道中落，生意一落千丈，但她只認為比賽不公，並沒有覺得是自己的問題，之後還抄襲別家工藝，低價販售，試圖破壞市場。

阿谷老師說，其實前世的范瑋琪就是缺乏自我認知和智慧，很容易把事情往很偏的方向想，遇到問題也不承認自己的錯，前世的她就這樣一直鬥到晚年，滿腦子想的都是「如果我當年怎樣，就不會被發現，就不會淪落到今天」，都沒有反思是自己把人生搞砸的。

阿谷老師進一步解釋，這些課題是前世的范瑋琪自己求來要修的，今生的她同樣是有才華的人，只要勤奮做好自己的事就好，但她前世到今生都有嫉妒、搞小團體和不承認錯誤的問題，今生最大的課題就是要接受事情的發生，主動面對和承認，只要誠懇，是會被接受的，社會也會給她很大的寬容跟機會。

不過阿谷老師也直言，她就是腦袋想不通，都用不承認就沒事的心態，認為可以事過境遷和息事寧人，如果一直繼續用這種心態面對人生課題，之後還是會發生翻車事件，可能又會因為講錯話被炎上，因此她身邊也需要有人不斷提醒她怎麼做才對。

民俗說法 僅供參考

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中