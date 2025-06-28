范瑋琪唱歌大翻車！命理師揭前世今生「1心態」恐再爆負評

〔記者侯家瑜／台北報導〕藝人范瑋琪近年飽受負評，近期又因在中國歌唱節目表現失常，受到廣大討論。擅長通靈前世今生的阿谷老師指出，范瑋琪的前世今生都是有才華的人，但前世今生遇到的課題都是用「不承認就沒事」的心態，成為人生最大阻礙，若仍用這樣的心態，未來恐會再發生翻車事件。

范瑋琪近年飽受負評。（資料照）

阿谷老師指出，前世的范瑋琪是繡娘，家裡是世代傳承的繡坊，他們家工藝口碑好，其實只要靠自己實力和腳踏實地，就一定會出名，但前世的她很好鬥，會想偷別人的創意，也很愛引戰。

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在范瑋琪的前世時期，皇宮每年都會舉辦刺繡比賽，但因為她好鬥又愛忌妒，她當時去偷看對手的作品被抓到，被禁賽3年，她家也因此家道中落，生意一落千丈，但她只認為比賽不公，並沒有覺得是自己的問題，之後還抄襲別家工藝，低價販售，試圖破壞市場。

阿谷老師說，其實前世的范瑋琪就是缺乏自我認知和智慧，很容易把事情往很偏的方向想，遇到問題也不承認自己的錯，前世的她就這樣一直鬥到晚年，滿腦子想的都是「如果我當年怎樣，就不會被發現，就不會淪落到今天」，都沒有反思是自己把人生搞砸的。

阿谷老師進一步解釋，這些課題是前世的范瑋琪自己求來要修的，今生的她同樣是有才華的人，只要勤奮做好自己的事就好，但她前世到今生都有嫉妒、搞小團體和不承認錯誤的問題，今生最大的課題就是要接受事情的發生，主動面對和承認，只要誠懇，是會被接受的，社會也會給她很大的寬容跟機會。

不過阿谷老師也直言，她就是腦袋想不通，都用不承認就沒事的心態，認為可以事過境遷和息事寧人，如果一直繼續用這種心態面對人生課題，之後還是會發生翻車事件，可能又會因為講錯話被炎上，因此她身邊也需要有人不斷提醒她怎麼做才對。

民俗說法 僅供參考

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