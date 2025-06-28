命理師解析羅志祥：前世是才女 今生「轉男」還債

〔記者侯家瑜／台北報導〕藝人羅志祥被前女友周揚青爆出劈腿醜聞後，演藝事業載浮載沉。擅長通靈前世今生的阿谷老師指出，羅志祥前今生是「女轉男」來還債，在演藝圈近幾年還是要低調點，建議也可以步入婚姻，有美好的家庭形象。

由於羅志祥早年被白龍王說要戒女色，但最後又因女色翻車，仍受到網友討論。阿谷老師解析，羅志祥的前世是位家境富裕的大家閨秀，不僅相貌姣好，琴棋書畫樣樣精通，也受到很多女性貴人的幫助。

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阿谷老師解析羅志祥的前世今生。（記者胡舜翔攝）

阿谷老師提到，但前世同樣身為女性的羅志祥，卻對女性有很多歧視，對女性觀點是偏父權思想，對家裡的女性奴僕不好，比較傲氣和自以爲是，也認為自己才華洋溢，不需要靠嫁人來提升地位。

不過前世的羅志祥後來家道中落，他一度想靠自己的才華翻身，跑去當了一個小文官。阿谷老師說，但當時的世道仍看不起女性，因此前世的羅志祥不斷被打壓，甚至在官場被男性官員騷擾。

後來厭世的他變得越來越極端，開始有報復心，故意靠美色勾搭高官，然後假冒他們的文筆去偽造文書，藉此讓自己爬上高位。阿谷老師說，雖然前世的羅志祥之後有反思自己對女性的觀念是不是有問題，但因為前半生對女性仇視嚴重，變成今生的業。

今生的羅志祥是女轉男的靈魂，身邊遇到的女性，都是他要還的債。阿谷老師說，他前世死前有求，若來世生而為男，一定要造福女性，但他今生對女性濫情，沒有完成他前世給自己立的承諾。

阿谷老師直言，其實羅志祥對於自己傷害過的女生，內心是有愧疚感的，未來如果還要再走演藝圈，形象上要洗心革面，要多參與替女性發聲的活動和社會公益，甚至也可以步入婚姻，有美好的家庭形象，比較容易再被社會接受。

阿谷老師說，接下來羅志祥斷斷續續還是會有一些工作邀約，2026年和2027年會有一些討論度，若要再完全被社會接納，可能要等到2030年才可能會有新的不同形象，近幾年在演藝圈還是要低調一點。

☆民俗說法僅供參考☆

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