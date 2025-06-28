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娛樂 最新消息

KID講「ㄐㄧ霉運」笑翻全場！Mei怒嗆：誰欺負我老公

坤達（左）、KID組坤野夫妻組戰力超強。（綜藝玩很大）坤達（左）、KID組坤野夫妻組戰力超強。（綜藝玩很大）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝玩很大》最新企劃「守護姻緣線」大玩夫妻對決，本週節目首次前進印尼峇里島，邀來屈中恆與Vicky、蕭景鴻（阿弟）與Mei、玖壹壹健志與Mia等五組夫妻檔參戰，加上主持人KID與謝坤達組成「坤野夫妻組」，展開火花四射的歡樂亂鬥。

阿弟慘摔Mei怒吼「誰欺負我老公？」（綜藝玩很大）阿弟慘摔Mei怒吼「誰欺負我老公？」（綜藝玩很大）

節目從甜蜜蜜的蜜月氛圍，瞬間轉為戰場，Mei一見坤達與KID就緊張直呼：「他們太會玩了！」首關就爆出拉人風波，阿弟擋人反被撞倒，Mei氣炸喊：「誰欺負我老公？」讓憲哥直言氣氛超殺。搞笑關卡中，KID一句「ㄐㄧ霉運」笑翻全場，被阿弟虧有花蓮鄉音，兩人嘴砲不斷成亮點。

《綜藝玩很大》特別企劃「明星夫妻大亂鬥」邀請夫妻檔參戰左起Mei、蕭景鴻（阿弟）、屈中恆、Vicky、玖壹壹健志、Mia、吳宗憲、坤達、廖怡塵、臧芮萱、林柏昇。（綜藝玩很大）《綜藝玩很大》特別企劃「明星夫妻大亂鬥」邀請夫妻檔參戰左起Mei、蕭景鴻（阿弟）、屈中恆、Vicky、玖壹壹健志、Mia、吳宗憲、坤達、廖怡塵、臧芮萱、林柏昇。（綜藝玩很大）

高潮來到「剪姻緣線」關卡，四對夫妻結盟對付「坤野夫妻」，卻臨陣倒戈，健志Mia怕得罪人轉剪別隊，反讓最低調的屈中恆夫婦一舉奪冠。吳宗憲笑虧：「守護姻緣線玩到最後變剪斷友誼線啦！」

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