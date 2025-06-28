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娛樂 最新消息

日本正妹「一口吃麵」爆紅！影片破4400萬瀏覽 網猜與職業有關

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本正妹Mina（みな）憑藉甜美外貌及纖細身材，在Tiktok擁有超過7千粉絲追蹤，雖然發布的作品僅有6支，但是其中一段吃蕎麥麵的30秒影片被轉發到社群平台X，意外爆紅，短短4天就達到4472.6萬次瀏覽。

日本正妹Mina一口吃麵的影片爆紅。（翻攝自Tiktok）日本正妹Mina一口吃麵的影片爆紅。（翻攝自Tiktok）

網紅Mina近日上傳一段影片，只見她穿著粉色凱蒂貓睡衣，夾起一大口蕎麥麵往嘴裡塞，臉頰因此鼓起，隨後慢慢吞下肚，露出幸福笑容，融化觀眾的心。

這段影片被網友轉發至社群平台X，短短4天就吸引4472.6萬次瀏覽，也引起熱議，有人好奇為什麼Mina會拍攝這種影片？對此，日本網友指出，Mina在六本木某家酒店擔任坐檯小姐，影片恐含有性暗示，不過這種說法被另一派網友認為是過度解讀，直言影片內容很正常，紅的原因單純是Mina吃東西很可愛。

@mina14504 痩せすぎて朝から蕎麦連れてかれた #スペ125 #みな #キャバ嬢 ♬ オリジナル楽曲 - p
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