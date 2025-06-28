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娛樂 最新消息

原力挺賀瓏！范琪斐自曝「接獲內幕」改口支持天殘閨蜜

范琪斐（左）談賀瓏（右）事件。（翻攝自臉書）范琪斐（左）談賀瓏（右）事件。（翻攝自臉書）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕脫口秀演員賀瓏日前因爆出與女星Albee的戀情，遭所屬公司薩泰爾解約，資深媒體人范琪斐第一時間力挺好友賀瓏，怎料賀瓏已故前女友天殘的好友林妍霏，出面控訴賀瓏曾逼天殘墮胎、嘲諷外貌等黑暗過往，范琪斐也表示收到許多圈內知情人爆料，才決定改為支持妍霏這方。

范琪斐日前在Podcast節目《姨帶姨錄》中聊到賀瓏的爭議，她表示自己私下與賀瓏是好友，和Albee及妍霏也認識，當初會表態支持賀瓏，是因為她向來支持相對弱勢的一方，不過事後馬上就接到許多喜劇圈知道內情的朋友來電說「范姐你不了解」，進一步得知其中內情後，讓她羞愧坦承，「這件事給我最大的一個教訓是說，不要跟著吃瓜，然後馬上反應，要多多了解，就算是朋友。」並直言自己改為支持林妍霏。

范琪斐提到，自己與天殘並無交情，但得知對方離世的消息仍感到相當難過。她透露，自己曾罹患憂鬱症，當時陷入一段黑暗時期，因此能夠深刻理解被困住的絕望感，她之所以能撐過來，最大主因是想到自己年邁的父母，她最後也藉此呼籲，無論男女，在面對感情受挫時，都應學會放過自己。

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