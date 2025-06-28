徐乃麟上海大啖嗆蟹爆中毒！「連拉五天險沒命」突脫口裝胃管

徐乃麟大啖嗆蟹狂拉肚子。（東森提供）（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟、嚴立婷主持東森綜合《醫師好辣》本週日播出最新一集。邀請倪暄、Junior、林婷，大聊生活中隱藏的健康危機。節目中，徐乃麟自爆：「吃雞肉咬到雞骨頭，牙齒當場掉了一塊！現在整個牙齒要重用，要裝牙套，有時候還要把神經抽掉，實在很麻煩。」

徐乃麟也因此提醒老婆，如果家裡料理有骨頭，一定要先告訴大家要小心，因為一口咬下去的咬力可是很大的！Junior聽了更開玩笑說，乃哥以後都打成泥吃好了！徐乃麟聽了哭笑不得，回說：「我乾脆裝胃管好了！」

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女星倪暄也有牙齒的慘痛經歷。她透露，有次吃螃蟹時，逞強不用工具，直接用牙齒咬碎，不料咬下的瞬間劇烈疼痛，吐出來才發現是自己最後面的臼齒斷成兩半。「後來我需要整顆重作，要根管治療、打釘子再套全瓷冠，最後我為了省幾百塊的工具，花了四萬塊做一個牙套！」

除了牙齒危機，徐乃麟也分享，20幾年前在上海吃了當時最有名的上海菜「嗆蟹」，生的螃蟹用紹興酒醃漬泡熟再放到冷凍，吃起來帶點沙沙的口感，非常好吃。但沒想到他卻整整五天離不開飯店，一直腹瀉、拉肚子，嚴重到餐廳老闆來飯店跟他道歉。「還好當時我吃了止瀉藥才好，不然我命都沒了，從此我就有了陰影，再也不敢吃嗆蟹。」

外科醫師提醒，食物中毒或腸胃炎應盡速就醫，切勿硬撐，若延遲就醫，恐因體內毒素濃度升高，引發多重器官衰竭。若無法立即就醫，務必補充水分及電解質，避免脫水。

徐乃麟。（東森提供）（記者林欣穎攝）

此外，嚴立婷也分享自己買了掃地機器人來清潔地板，但有次起身時卻不小心踩到，整個人直接撲倒在沙發上。她心有餘悸表示：「如果是摔在地板，我可能會傷到脊椎。」並大喊：「不要買掃地機器人！」徐乃麟也分享，有次想拯救院子裡，因為颱風天被吹歪的九重葛，想把它扶正，「我就爬到我家隔壁中間那道牆上，大約200公分高，想把繩子拋過去把九重葛拉回來，殊不知一拉，我直接摔到隔壁人家的院子裡！」嚇得隔壁鄰居驚呼：「乃哥你怎麼了？」他也苦喊，那一摔讓他全身腰酸背痛了好幾天，呼籲大家在生活上真的要很小心。

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