邱軍酒駕撞死人還到KTV飆唱〈運轉人生〉 畫面流出被罵翻

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手邱軍去年底酒駕撞死排班的計程車司機後逃逸，被撞的李姓司機搶救7日後不治身亡，事後他被依公共危險等罪法辦，基隆地院上月5日裁定20萬元交保，限制住居及出境、出海。醜聞爆發後，邱軍神隱至今，卻在昨（27）日現身在網紅「鳳梨」吳泓逸的限時動態，高調獻唱的行徑引起輿論譁然。

網友抓包邱軍現身網紅鳳梨的限時動態飆唱成名曲〈運轉人生〉。（資料照、翻攝自IG）

網紅鳳梨昨天在IG分享多則與朋友聚會的限時動態，其中一個影片竟然出現先前酒駕肇事的歌手邱軍，他在KTV高調獻唱自己的成名曲〈運轉人生〉，此舉讓網友看傻眼，將影片轉發至Threads嘲諷：「邱軍肇事逃逸後現在跟鳳梨在KTV開趴，好羨慕喔。」

請繼續往下閱讀...

影片曝光後，立刻引爆網友怒火，紛紛留言譴責，「他不是收押剛出來沒多久嗎，還有心情唱」、「撞死人還能這樣快活」、「一手好牌打稀爛...只能回憶他的運轉人生了」。

邱軍飆唱成名曲〈運轉人生〉。（翻攝自IG）

事實上，基隆地院5月5日裁定邱軍20萬元交保，限制住居及出境、出海。當時他交保後，在律師的陪同下快步離開法院，面對媒體詢問不發一語，邱母則不斷替他道歉，「對不起，只有說對不起」。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆

在 Threads 查看

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法