晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

邱軍酒駕撞死人還到KTV飆唱〈運轉人生〉 畫面流出被罵翻

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手邱軍去年底酒駕撞死排班的計程車司機後逃逸，被撞的李姓司機搶救7日後不治身亡，事後他被依公共危險等罪法辦，基隆地院上月5日裁定20萬元交保，限制住居及出境、出海。醜聞爆發後，邱軍神隱至今，卻在昨（27）日現身在網紅「鳳梨」吳泓逸的限時動態，高調獻唱的行徑引起輿論譁然。

網友抓包邱軍現身網紅鳳梨的限時動態飆唱成名曲〈運轉人生〉。（資料照、翻攝自IG）網友抓包邱軍現身網紅鳳梨的限時動態飆唱成名曲〈運轉人生〉。（資料照、翻攝自IG）

網紅鳳梨昨天在IG分享多則與朋友聚會的限時動態，其中一個影片竟然出現先前酒駕肇事的歌手邱軍，他在KTV高調獻唱自己的成名曲〈運轉人生〉，此舉讓網友看傻眼，將影片轉發至Threads嘲諷：「邱軍肇事逃逸後現在跟鳳梨在KTV開趴，好羨慕喔。

影片曝光後，立刻引爆網友怒火，紛紛留言譴責，「他不是收押剛出來沒多久嗎，還有心情唱」、「撞死人還能這樣快活」、「一手好牌打稀爛...只能回憶他的運轉人生了」。

邱軍飆唱成名曲〈運轉人生〉。（翻攝自IG）邱軍飆唱成名曲〈運轉人生〉。（翻攝自IG）

事實上，基隆地院5月5日裁定邱軍20萬元交保，限制住居及出境、出海。當時他交保後，在律師的陪同下快步離開法院，面對媒體詢問不發一語，邱母則不斷替他道歉，「對不起，只有說對不起」。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆

在 Threads 查看
點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中