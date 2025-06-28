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熊熊鬧翻經紀人！怒揭4惡行宣告解約：如此三觀不正

熊熊怒揭前經紀人4大惡行宣布解約。（翻攝自IG）熊熊怒揭前經紀人4大惡行宣布解約。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「熊熊」卓毓彤憑藉亮麗外型及直爽性格，深受不少粉絲喜愛，經常透過社群分享生活的她，昨（27）突氣憤發文公開經紀人惡行，包含威脅廠商獲取免費贊助、暗中圖利自己與親友、損害藝人權益、藉機抽取佣金等誇張行徑，強調雙方已經結束合作關係。

熊熊在貼文中指出，前經紀人曾經靠著她的名氣，免費做了醫美療程後便「食髓知味」，開始私下濫用她的名譽向廠商索取免費贊助，還暗示若不答應就無法合作，導致廠商無奈終止合作，讓她痛批「損害我們工作權益，只為了自己要做免費醫美？」

熊熊進一步透露，前經紀人曾在凍卵合作案中，將自己與朋友納入合作名單，並用相同手法暗示廠商，若不贊助就無法與該藝人合作，甚至還要求與藝人享有相同待遇，「但事情都讓藝人做！損害了藝人原本該有的權益，自己只想坐享其成！」另外該名經紀人還為了幫自己的網紅好友私下接案，擋掉藝人工作，藉此賺取佣金，在被發現後還惱羞成怒，以不當言詞辱罵藝人。

最後，熊熊再控訴，某次自己和廠商談下一件新案子，前經紀人明明全程從未參與，卻在廠商確定要合作後，要求抽佣介紹費，種種惡劣行徑讓她忍無可忍，「損害我們應有的權益，還不認為自己有問題！如此三觀不正的人⋯」她強調目前已經和前經紀人終止合作，同時向過往遭遇不愉快合作經驗的廠商致歉。

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