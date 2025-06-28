諾蘭、艾方索都曾是導演人選！這三位鮮肉列新一代007名單

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由AmazonMGM（亞馬遜米高梅）積極開發中的第26部007龐德電影，日前已宣布將由《沙丘》系列導演丹尼維勒納夫執導，有了導演之後外界也好奇，誰會接棒演出全新的「殺人執照持有者」007詹姆斯龐德，但目前的消息指出，亞馬遜將加快腳步敲定編劇人選，隨後才決定是誰來化身007。

這將是亞馬遜收購米高梅之後推出的首部龐德電影，根據外媒《綜藝》報導指出，導演維勒納夫擊敗了包括《秘密會議》愛德華貝爾格、《玩命再劫》艾德格萊特、《柏靈頓》系列保羅金以及《西方極樂園》強納森諾蘭（克里斯多夫諾蘭的弟弟，同時也是《星際效應》、《黑暗騎士》編劇），才獲得這個備受矚目的職位。

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報導也指出，包括墨西哥名導艾方索柯朗原是導演初選人選之一，但柯朗最終自行退出，選擇專注其他項目，最初亞馬遜也對克里斯多夫諾蘭非常有興趣，儘管這代表可能打破系列數十年來「導演不能擁有最終剪輯權」的慣例。而諾蘭目前正投入下一部作品《奧德賽》。

雅各艾洛迪（左起）、湯姆霍蘭德、哈里斯迪金森都是傳出的007人選。（合成圖）

而根據內部人士透露，片方與製作團隊目前傾向選用30歲以下的英國演員飾演龐德，名單前列包括《高校18禁》雅各艾洛迪（28歲）、正好和諾蘭合作《奧德賽》的「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（29歲），以及《金牌特務：金士曼起源》哈里斯迪金森（29歲）等人。雖然雅各是澳洲人，但過去也曾有過澳洲籍的喬治拉贊貝也主演第6集《女王密使》。

外界長期猜測亞倫泰勒強森或亨利卡維爾有望接班丹尼爾克雷格，不過兩人分別為35歲與42歲，目前看來與選角方向不符。而雖然導演維勒納夫接下導演棒子，製作進程即將大幅加速。不過消息人士指出，電影的規模龐大，最快也要等到2028年才能上映，提前推出幾乎不可能。

亞馬遜方面對此報導不予置評。

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