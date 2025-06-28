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娛樂 最新消息

爸媽曾負債2000萬 丁寧曝「1動作」讓小孩有老家可回

〔記者蕭方綺／台北報導〕鍾欣凌、丁寧和孫淑媚主演的《拜六禮拜》，圍繞著彰化二林小鎮上三個姊妹淘的故事，身為本劇演員同時也是在地人的丁寧，近日在社群平台臉書上分享自己對故鄉的深厚情感，她回憶四十年前父母經商失敗負債兩千多萬，努力與債權人協商，最後將小孩留在二林，夫妻倆離鄉打工還債卻從未想過一走了之，只為了小孩以後有老家可回，後來丁寧一家每逢連假總會回到二林，她感謝二林讓她長成現在的模樣，更感恩有機會演出二林的故事。

劉書宏（右）在《拜六禮拜》和丁寧是歡喜冤家。（公視台語台、華視提供）劉書宏（右）在《拜六禮拜》和丁寧是歡喜冤家。（公視台語台、華視提供）

劇中她到「二林怪人」劉書宏的葡萄園修馬達，被要求穿上隔離衣工作，又因吃壞肚子商借廁所卻遭到冷淡拒絕，最後拿起水管向劉書宏噴水報復。拍攝時丁寧在腦中想像劉書宏被水柱沖上了天，宛如卡通的場景，她開心的說：「生命裡面沒有什麼報復的機會，因此拍這場戲超級痛快，發現原來報復是這麼爽快的事！」

噴水戲也讓劉書宏印象深刻：「當天氣溫很高，我們穿著完全不透氣的隔離衣、戴護目鏡跟N95口罩非常悶熱，結果口罩被丁姐噴濕後根本吸不到空氣，當下情緒一來直接入戲，生氣大叫：『不要噴了！』最後丁姐玩開了，噴到水管都掉了還想繼續真的很好笑。」

丁寧在《拜六禮拜》劇中拿水管向劉書宏報復。（公視台語台、華視提供）丁寧在《拜六禮拜》劇中拿水管向劉書宏報復。（公視台語台、華視提供）

他在《拜六禮拜》中飾演性格古怪、冷僻的葡萄園主人，自認感情狀態也與角色非常相像：「我之前曾被理想型的女生傷害過，現在狀態跟角色冠中很像，很害怕談戀愛。」他在戲裡的「冤家」丁寧則搞笑公開理想型：「有李李仁的智慧、劉書宏的身材、連晨翔的臉。」

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