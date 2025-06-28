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娛樂 最新消息

阿家生蠔老闆稱「沒事先告知錄影」 他回看影片抓包1句話打臉

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國網紅尹到怡在澎湖海鮮餐廳「阿家生蠔」用餐，遭到老闆一頓碎念，甚至直接收走未吃完的餐點，引起熱議，事後老闆稱，對方無事先告知就開始拍攝，感覺不受尊重，才導致這場風波，如今有網友回看這段影片，發現關鍵1句話打臉這個說法。

阿家生蠔老闆稱尹到怡「沒事先告知錄影」。（資料照，記者劉禹慶攝）阿家生蠔老闆稱尹到怡「沒事先告知錄影」。（資料照，記者劉禹慶攝）

有網友在PTT論壇發文直呼「澎湖那老闆生氣是正常的吧？！」並分析老闆生氣的原因可能有3點，分別為半夜店家正準備打烊時，尹到怡與友人突然來訪；再者尹到怡未經店家同意就直接拍攝；三是上菜後，尹到怡才提出希望店家份量減半的要求。

網友抓包老闆有同意拍攝。（翻攝自YT）網友抓包老闆有同意拍攝。（翻攝自YT）

貼文曝光後，立刻引起熱議。值得注意的是，有網友質疑原PO提出的第二點，指出老闆向媒體表示，尹到怡要錄影卻未事先告知，不過「影片會說話」，該網友貼出影片截圖，只見老闆在過程中曾說「你們就自然地去拍就好了」，於是該網友認定「老闆有同意耶！

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