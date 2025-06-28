蔡瀾辭世享壽83歲！家屬證實火化完成 最後身影曝光

蔡瀾日前入住公寓式酒店。（翻攝小紅書）

〔記者胡御柔／台北報導〕知名作家蔡瀾於6月25日安詳辭世，享壽83歲。其家屬於今日透過社交平台發出公告表示，蔡瀾於香港養和醫院在親友陪伴下平靜離世，並依照本人遺願，後事不設任何儀式，遺體亦已完成火化。聲明中，家屬感謝各界多年來對蔡瀾先生的關心與祝福。

蔡瀾素有「香港四大才子」之美譽，今年4月曾傳出其健康亮紅燈，需送醫接受治療，當時在加護病房中觀察。外界擔憂之際，其秘書回應媒體表示：「只是舊疾復發，稍作休息便無大礙，大家不必擔心。」

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至5月初，蔡瀾雖仍在休養中並未公開露面，但實際上已出院返回公寓式酒店靜養。5月17日，有網友在小紅書上分享前往探望蔡瀾的影片，表示自己受邀至其住所作客，並留言道：「上去蔡瀾先生豪宅，喝他的三十萬普洱！簽了幾本書後，蔡先生還送我禮物——一個印有『佛』字的布袋，並簽名『食神』，我都捨不得用！」

蔡瀾於6月25日安詳辭世。（翻攝小紅書）

蔡瀾入院的消息一度引發外界高度關注，甚至傳出病危謠言，對此其助理隨即澄清：「先生近日的確有些小毛病，但情況並不嚴重。特此代表蔡瀾先生澄清，先生正在康復中。也懇請媒體與大眾給予空間與時間，讓先生安心休養。」

蔡瀾日前見友人來訪精神尚可。（翻攝小紅書）

不久後，蔡瀾的近照亦在網路上曝光，他見友人來訪精神尚可，狀態看起來相當不錯，讓粉絲稍感安心，而此照片也引發不少網友熱議與懷念。

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