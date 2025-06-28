潘若迪宇宙形成? 他被發現長得像他們：同工廠生產

〔記者王靖惟／台北報導〕只有潘若迪一個人的宇宙達成了嗎？繼先前網路爆出的「周杰倫宇宙」、「孫協志宇宙」之後，日前「亞洲有氧天王」潘若迪曬出模仿天后席琳迪翁仿妝與扮相的照片，其模仿完成度高達95%，裝扮後幾乎與席琳迪翁一獏一樣，隨後又被與許多人長得高度相似，猶如同一家人，網友紛紛表示「根本同一個工廠刻出來的」。

潘若迪神複製「席琳狄翁」（右）。（翻攝自潘若迪臉書）

潘若迪去年「神還原」天后席琳迪翁獲得網友好評，還得到席琳狄翁本尊認同，日前他上中天《同學來了》更透露被席琳狄翁邀請一起工作，他表示：「她按了我的（社群貼文）讚之外，還希望我可以去拉斯維加斯跟她一起工作，還有去年有17場尾牙都要我扮席琳狄翁。」其精緻度就連「本尊」都讚嘆轉發，相似度近乎百分百。

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潘若迪與團體動力火車中的顏志琳，長得也很像（組合照）

後續更有人發現，潘若迪與團體動力火車中的顏志琳，長的也很像，潘若迪曾在節目中分享「曾經有碰到顏志琳的粉絲來找我簽名，我簽我的名字，結果他直接把我的名字塗掉。」笑翻眾人

潘若迪也被說與YOUTUBER團體DODOMAN中的IAN相似度極高，DODOMAN特地拍片比對。（圖擷取自ODOMAN的YT）

另外潘若迪也被說與YOUTUBER團體DODOMAN中的IAN相似度極高，對比之下就連IAN的夥伴Eric都認證，潘若迪甚至還亂入DODOMAN的影片中直接扮演IAN，和Eric一起挑戰吃遍台北美食，影片中潘若迪自稱Ian與本尊輪流登場介紹美食餐廳，DODOMAN也在文案中打出「沒錯，這集有個重要消息宣布，就是我們終於找到了Ian的哥哥潘老師了！ 記得去訂閱我哥的頻道」，網友們看到後紛紛直呼笑到噴飯，｢老藝人的綜藝梗搭進新媒體裡的組合讓我第一次看影片笑到肚子痛」

潘若迪化身壞皇后送出《白雪公主》蘋果周邊禮盒。（迪士尼提供）

「有氧天王」潘若迪變身《海賊王》的索隆。（組合圖）

不僅如此，潘若迪在扮演動漫角色的仿裝也常造成轟動，先前扮演航海王真人版的索隆，以及迪士尼壞皇后，實在太像太爆笑，潘若迪說「我應該會先去美國迪士尼樂園扮壞皇后，迪士尼有特別認證我，因為要有他們的認證，我才能扮壞皇后。」網友紛紛表示，「潘若迪逐漸形成一個宇宙」、「要不要開個潘若迪模仿大賽，長得像潘老師的都能來報名」

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