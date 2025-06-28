晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

潘若迪宇宙形成? 他被發現長得像他們：同工廠生產

〔記者王靖惟／台北報導〕只有潘若迪一個人的宇宙達成了嗎？繼先前網路爆出的「周杰倫宇宙」、「孫協志宇宙」之後，日前「亞洲有氧天王」潘若迪曬出模仿天后席琳迪翁仿妝與扮相的照片，其模仿完成度高達95%，裝扮後幾乎與席琳迪翁一獏一樣，隨後又被與許多人長得高度相似，猶如同一家人，網友紛紛表示「根本同一個工廠刻出來的」。

潘若迪神複製「席琳狄翁」（右）。（翻攝自潘若迪臉書）潘若迪神複製「席琳狄翁」（右）。（翻攝自潘若迪臉書）

潘若迪去年「神還原」天后席琳迪翁獲得網友好評，還得到席琳狄翁本尊認同，日前他上中天《同學來了》更透露被席琳狄翁邀請一起工作，他表示：「她按了我的（社群貼文）讚之外，還希望我可以去拉斯維加斯跟她一起工作，還有去年有17場尾牙都要我扮席琳狄翁。」其精緻度就連「本尊」都讚嘆轉發，相似度近乎百分百。

潘若迪與團體動力火車中的顏志琳，長得也很像（組合照）潘若迪與團體動力火車中的顏志琳，長得也很像（組合照）

後續更有人發現，潘若迪與團體動力火車中的顏志琳，長的也很像，潘若迪曾在節目中分享「曾經有碰到顏志琳的粉絲來找我簽名，我簽我的名字，結果他直接把我的名字塗掉。」笑翻眾人

潘若迪也被說與YOUTUBER團體DODOMAN中的IAN相似度極高，DODOMAN特地拍片比對。（圖擷取自ODOMAN的YT）潘若迪也被說與YOUTUBER團體DODOMAN中的IAN相似度極高，DODOMAN特地拍片比對。（圖擷取自ODOMAN的YT）

另外潘若迪也被說與YOUTUBER團體DODOMAN中的IAN相似度極高，對比之下就連IAN的夥伴Eric都認證，潘若迪甚至還亂入DODOMAN的影片中直接扮演IAN，和Eric一起挑戰吃遍台北美食，影片中潘若迪自稱Ian與本尊輪流登場介紹美食餐廳，DODOMAN也在文案中打出「沒錯，這集有個重要消息宣布，就是我們終於找到了Ian的哥哥潘老師了！ 記得去訂閱我哥的頻道」，網友們看到後紛紛直呼笑到噴飯，｢老藝人的綜藝梗搭進新媒體裡的組合讓我第一次看影片笑到肚子痛」

潘若迪化身壞皇后送出《白雪公主》蘋果周邊禮盒。（迪士尼提供）潘若迪化身壞皇后送出《白雪公主》蘋果周邊禮盒。（迪士尼提供）

「有氧天王」潘若迪變身《海賊王》的索隆。（組合圖）「有氧天王」潘若迪變身《海賊王》的索隆。（組合圖）

不僅如此，潘若迪在扮演動漫角色的仿裝也常造成轟動，先前扮演航海王真人版的索隆，以及迪士尼壞皇后，實在太像太爆笑，潘若迪說「我應該會先去美國迪士尼樂園扮壞皇后，迪士尼有特別認證我，因為要有他們的認證，我才能扮壞皇后。」網友紛紛表示，「潘若迪逐漸形成一個宇宙」、「要不要開個潘若迪模仿大賽，長得像潘老師的都能來報名」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中