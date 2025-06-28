曾爆打孫安佐！台中燒打雞「健身房遭潑糞」 怒發聲明回應了

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「台中燒打雞」韓森去年與孫安佐在擂台一較高下，將孫安佐揍得鼻青臉腫，因此闖出知名度。豈料，他任職的健身中心分館近日舉辦開幕活動，竟遭陌生男子闖入潑糞，造成場面混亂。對此，韓森發出聲明強調，自己沒有欠任何人錢。

韓森（右）與孫安佐去年對打闖出知名度。（翻攝自Threads）

韓森任職的台中「燒打雞」健身中心26日北屯新店開幕，當天找來許多網紅助陣，沒想到有一名陌生男子闖入現場，還向舞台潑灑排泄物，導致場面混亂，所幸主辦單位反應及時，將人當場壓制，平息這場插曲。

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此事件被外界質疑是金錢糾紛，仇家找上門。韓森發聲明駁斥，某些人無法正面面對，所以選擇在活動現場製造衝突，甚至做出羞辱性的行為，利用媒體造謠說他欠錢。

韓森強調，「我，韓森，從未欠過這些人一毛錢。所有合約與金流清清楚楚，該走法律程序我會走到底。」他也坦言，雖然自己遭受攻擊，且團隊及時壓制對方，活動得以繼續進行，針對是否有處置過當，他會全力配合調查。

韓森聲明澄清，從未欠過一毛錢。（翻攝自IG）

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