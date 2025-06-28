黃子佼急售4300萬「私人空間」 疑為自毀影片拍攝現場

藝人黃子佼。（資料照；記者王定傳攝）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人黃子佼自去年捲入MeToo風波後形象重創，事業一落千丈，可謂遭遇「社會性死亡」。近期又傳出他與妻子孟耿如已低調離婚，而如今更被爆出恐面臨高額和解金壓力。

根據《CTWANT》報導，黃子佼位於台北市新生北路巷弄內的「私人空間」近日已掛牌出售，開價4300萬元，疑似「賠售」脫手引發外界關注。

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根據房仲網站資訊，該房位於「金聯南京捷韻」社區的6樓，格局為三房兩廳兩衛，擁有前露台、後陽台及停車位，權狀坪數達52.26坪。

售屋網的照片與自毀式影片場景相似。（翻攝網路）

值得一提的是，房仲平台公開的室內照片顯示，屋內的木紋地板與桌面，與2023年黃子佼曾於臉書發布「自毀式」影片的場景相當相似。當日，他也曾試圖輕生，並在事後還原當天情況時表示，是妻子孟耿如發現他不在家後，緊急用蠻力破門將他救下。外界推測，此次出售的「私人空間」，正是當時事件的現場。

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