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邰智源32年前婚禮影片瘋傳！金城武、張菲都來了

藝人邰智源（左）與老婆徐雅琪。（翻攝YouTube）藝人邰智源（左）與老婆徐雅琪。（翻攝YouTube）

〔記者胡御柔／台北報導〕資深藝人邰智源從電視綜藝起家，後來轉戰網路節目《木曜四超玩》，事業再創巔峰。近日，他32年前的婚禮影片在網路上瘋傳，不僅讓粉絲見證當年盛況，更因「星光熠熠」的賓客陣容掀起一波回憶殺，連男神金城武都現身祝賀！

男神金城武也參與這場婚宴。（翻攝YouTube）男神金城武也參與這場婚宴。（翻攝YouTube）

影片中，邰智源身穿白色西裝、搭配活潑的黑色點點領帶，梳著當年流行的油頭造型，帥氣有型。伴郎團同樣大咖雲集，包括王中平、庹宗康、董至成等人，不僅穿著西裝筆挺，還在迎娶過程中被要求跳舞，展現綜藝人特有的幽默風格。伴娘團則由侯文燕、陶晶瑩、蔡燦得、方季惟等人擔任，陣容可說是當時的黃金組合。

庹宗康及陶晶瑩擔任伴郎及伴娘。（翻攝YouTube）庹宗康及陶晶瑩擔任伴郎及伴娘。（翻攝YouTube）

更吸睛的是，雙方介紹人是當時綜藝界的大哥大姐張菲與方芳！賓客名單同樣星光閃閃，包括陳松勇、金城武、檢場、小亮哥、庾澄慶、胡惠玲、伊能靜、曹啟泰、楊光友、張正藍、許效舜等人婚禮中也播放了邰哥與老婆徐雅琪的交往紀錄，兩人當年真的是帥氣有型、清新亮麗，畫面甜到讓人直呼戀愛了

當時雙方介紹人由張菲以及方芳擔任。（翻攝YouTube）當時雙方介紹人由張菲以及方芳擔任。（翻攝YouTube）

藝人邰智源（左）與老婆徐雅琪。（翻攝YouTube）藝人邰智源（左）與老婆徐雅琪。（翻攝YouTube）

藝人邰智源（右）與老婆徐雅琪。（翻攝YouTube）藝人邰智源（右）與老婆徐雅琪。（翻攝YouTube）

不過也有網友發現，影片中的伴郎其實還包括黃安，但在近日華視小編分享名單時，刻意將黃安刪除，引起不少討論。有網友留言指出：「裡面有一男一女現在都投共了，方芳、黃安哈哈」，再度讓這場婚禮在時隔多年後成為話題焦點。

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