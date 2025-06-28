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愛莉莎莎宣布定居杜拜！撂話找真愛「吃聯合國大餐」比基尼辣照大放送

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTuber愛莉莎莎近年除了持續創作，也考取房仲證照積極投資房地產，先後在泰國、阿拉伯聯合大公國等地置產。動作頻頻的愛莉莎莎，近日不僅大方曬出比基尼辣照，更鬆口宣布「等夏天一過就要定居杜拜了！」此話一出立刻引發熱議。

愛莉莎莎宣布夏天過後將定居杜拜。（組合照，翻攝自IG）愛莉莎莎宣布夏天過後將定居杜拜。（組合照，翻攝自IG）

愛莉莎莎昨（27日）分享杜拜海灘美照，可見她穿著粉色印花比基尼、頭戴白色棒球帽，背景是高樓林立的杜拜天際線，異國風情滿點。不僅如此，愛莉莎莎還透露，「等夏天ㄧ過我就要定居在杜拜了！無法抗拒這種生活，早上醒來先在家樓下海灘游泳，洗個澡出門不到十分鐘進市區賺錢，這種生活…太夢幻。」

事實上，愛莉莎莎此前在杜拜一次就購入2戶海景房產，總價達6,700萬元台幣，如今她決定未來將在當地展開全新生活，不少人直呼她「過真爽！」還有人希望她「在杜拜找真愛」。對此，愛莉莎莎則笑回「這邊是聯合國大餐！」針對被詢問「莎莎要不要也買一艘遊艇？」她則直球回應「沒太大興趣，也買不起。」

此外，針對網友提出對杜拜生活日常的疑問，包括高溫酷熱以及物價問題，愛莉莎莎也鬆口回應，「夏天時我自己不會在白天外出，到十月後就舒服了。」對於當地物價方面，愛莉莎莎分析後表示，「吃的差不多是台灣1.5倍，住宿其實比台灣還便宜。」

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