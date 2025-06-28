（專題）2025最強正妹星二代出列！她老爸超大咖 搶先唱進大巨蛋

記者陽昕翰／專題報導

2025年樂壇新秀輩出，正妹星二代紛紛踏入音樂圈，展現獨特的實力與魅力；香港天王陳奕迅的獨生女陳康堤、游鴻明的女兒游宇潼以及陽帆的女兒安吉都推出了音樂作品。台語歌后張秀卿的愛女林莉畢業於伯克利音樂學院，目前留在美國音樂圈發展；備受矚目的還有「小玫瑰」劉芯妤，下月搶先登上台北大巨蛋，擔任五月天演唱會的開場嘉賓。

陳奕迅愛女陳康堤出道。（香港華納音樂提供）

陳康堤：老爸是大咖歌王，美貌遺傳徐濠縈

20歲的陳康堤是香港天王陳奕迅與徐濠縈的獨生女，她以單曲《doll》正式出道，美貌更是激似媽媽徐濠縈。陳康堤的新歌由陳奕迅編曲及製作，她展現創作與演唱才華，與新生代音樂人Ernest Choi合作，歌曲充滿自我覺醒與重生能量，未來發展備受各界看好。

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五月天鼓手冠佑的大女兒「小玫瑰」劉芯妤。（翻攝IG）

「小玫瑰」劉芯妤：18歲搶先唱上台北大巨蛋

五月天鼓手冠佑的大女兒「小玫瑰」劉芯妤熱愛音樂，已發行《So Far Away》、《微笑說再見》等多首單曲，也擔任過五月天演唱會的嘉賓。五月天首度登上台北大巨蛋，小玫瑰沒有缺席，將擔任7月12日最終場的開場嘉賓，期待表示：「收到滿滿訊息，瞬間時差都沒有了！」

游宇潼發行首張專輯《楚門》。（&fellows提供）

游宇潼：台大學霸，美到讓游鴻明變成「國民岳父」

情歌王子游鴻明的大女兒游宇潼，畢業於UCLA數學系，目前還是台大企管的碩士生。亮眼外型的她桃花超旺，今年發行首張專輯《楚門》，游鴻明沒有金援女兒發片，倒是在女兒的邀請下，擔任新歌《安全島》的配唱製作人，給予許多建議。

林莉畢業於伯克利音樂學院。（張秀卿提供）

林莉（L1Z）：伯克利音樂才女奪大獎，畢業留美發展

台語天后張秀卿的22歲女兒林莉，畢業於伯克利音樂學院，今年才以創作曲《Toy》獲得「Great American Song Contest」R&B/嘻哈類第二名。張秀卿砸下2000萬元栽培女兒赴美深造，如今林莉在美持續進修，朝全職音樂人邁進，以藝名L1Z闖歌壇。

安吉勇闖歌壇，新歌〈BBG〉剛上線。（索尼提供）

「ANGIE」安吉：音樂才女嶄露頭角，壓力到大恐慌症

綜藝大咖陽帆與妻子Julie的女兒「ANGIE」安吉，近年從UBC戲劇系休學返台追夢，在音樂圈逐漸嶄露頭角。安吉在去年底發行個人創作專輯《Caramel Eyes 焦糖眼》，卻也因壓力大罹患了恐慌症，讓媽媽Julie心疼說：「只要她是快樂的，就值得支持。」

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