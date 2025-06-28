「最美童星」甩離婚陰霾認愛網紅單親爸 甜蜜表白：我先主動的

楊佩潔（右）和親子網紅「型男爸爸嘉育」交往中。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕39歲楊佩潔7歲就以童星出道，有「最美童星」之稱，她近日在節目上首度鬆口談及新戀情，大方承認正與人氣親子網紅「型男爸爸嘉育」交往，並透露是由她主動展開追求。兩人過去曾多次被捕捉到親密互動，雖然始終未正面回應，如今楊佩潔親自證實戀情，還甜蜜表示：「他比以前更用心了。」

回顧感情歷程，楊佩潔去年與麻吉旗下團體「T.C.E」成員孫子超結束三年婚姻，情緒一度陷入低谷，長達半年足不出戶，甚至萌生退出演藝圈的念頭。在朋友的鼓勵下，她逐漸走出陰霾，透過朋友認識了嘉育的表哥，沒想到卻意外對嘉育產生好感，主動爭取相處機會。初期約會時，兩人都會帶著各自的小孩同行，而某次嘉育單獨到她家協助修繕卻匆匆離去，讓她頗感失落。

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楊佩潔在節目中認了自己主動追求男友。（翻攝自YT）

楊佩潔在節目中分享交往前兩人相處狀況。（翻攝自YT）

由於嘉育起初態度保守，甚至還曾說過「單身的自由讓人難以割捨」，楊佩潔便決定斷開曖昧，直接表明不願只當朋友，選擇暫時切斷聯繫。沒想到隔天嘉育竟出現在她家樓下，主動表達心意：「我不想錯過妳。」這份真誠也讓兩人的關係順利開展，楊佩潔開心表示：「他真的比以前更用心了。」

楊佩潔2021年和曾是麻吉嘻哈團體「T.C.E」成員的孫子超交往5個月就閃婚，提到這段短命婚姻，她認為最大的分開原因應該是「愛太快」，加上對方控制慾過強、甚至嫌棄她穿性感睡衣不檢點，最終選擇離婚。

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