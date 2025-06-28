晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「最美童星」甩離婚陰霾認愛網紅單親爸 甜蜜表白：我先主動的

楊佩潔（右）和親子網紅「型男爸爸嘉育」交往中。（翻攝自IG）楊佩潔（右）和親子網紅「型男爸爸嘉育」交往中。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕39歲楊佩潔7歲就以童星出道，有「最美童星」之稱，她近日在節目上首度鬆口談及新戀情，大方承認正與人氣親子網紅「型男爸爸嘉育」交往，並透露是由她主動展開追求。兩人過去曾多次被捕捉到親密互動，雖然始終未正面回應，如今楊佩潔親自證實戀情，還甜蜜表示：「他比以前更用心了。」

回顧感情歷程，楊佩潔去年與麻吉旗下團體「T.C.E」成員孫子超結束三年婚姻，情緒一度陷入低谷，長達半年足不出戶，甚至萌生退出演藝圈的念頭。在朋友的鼓勵下，她逐漸走出陰霾，透過朋友認識了嘉育的表哥，沒想到卻意外對嘉育產生好感，主動爭取相處機會。初期約會時，兩人都會帶著各自的小孩同行，而某次嘉育單獨到她家協助修繕卻匆匆離去，讓她頗感失落。

楊佩潔在節目中認了自己主動追求男友。（翻攝自YT）楊佩潔在節目中認了自己主動追求男友。（翻攝自YT）

楊佩潔在節目中分享交往前兩人相處狀況。（翻攝自YT）楊佩潔在節目中分享交往前兩人相處狀況。（翻攝自YT）

由於嘉育起初態度保守，甚至還曾說過「單身的自由讓人難以割捨」，楊佩潔便決定斷開曖昧，直接表明不願只當朋友，選擇暫時切斷聯繫。沒想到隔天嘉育竟出現在她家樓下，主動表達心意：「我不想錯過妳。」這份真誠也讓兩人的關係順利開展，楊佩潔開心表示：「他真的比以前更用心了。」

楊佩潔2021年和曾是麻吉嘻哈團體「T.C.E」成員的孫子超交往5個月就閃婚，提到這段短命婚姻，她認為最大的分開原因應該是「愛太快」，加上對方控制慾過強、甚至嫌棄她穿性感睡衣不檢點，最終選擇離婚。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中