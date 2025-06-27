趙露思按讚「偏心孟子義」 經紀公司回覆透玄機

女星孟子義（左）與趙露思同屬銀河酷娛公司，但資源分配卻大不相同。（本報合成照，翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕26歲中國女星趙露思去年因拍戲過度勞累病倒，之後更傳出罹患失語症、焦慮症、憂鬱症，目前狀況雖好轉，但近期趙露思與陳偉霆主演的《許我耀眼》即將開播，眼尖網友發現，趙露思竟然在一則批評她所屬經紀公司「銀河酷娛」偏心孟子義的文章下按讚。

銀河酷娛為了旗下女星孟子義新劇《桃花映江山》大手筆包下一萬個觀影席次。（翻攝自IG）

小小的一個讚引發網友無數猜測，有人認為趙露思表態，對公司安排不滿。有網友發現小紅書上有一則發文，長長的文章主要認為銀河酷娛「偏心孟子義」，指出銀河酷娛為了旗下女星孟子義新劇《桃花映江山》大手筆包下一萬個觀影席次，這些席次都會透過平台以會員或觀影券等形式免費送出。

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26歲中國女星趙露思去年因拍戲過度勞累病倒，之後更傳出罹患失語症、焦慮症、憂鬱症。（翻攝自IG）

反觀趙露思先前主演夯劇《星漢燦爛》、《偷偷藏不住》播出時，公司卻悄無聲息，讓粉絲替趙露思抱不平，而趙露思本人似乎也對公司資源分配產生質疑。

趙露思在「公司偏心孟子義」文章底下按讚後，銀河酷娛官方微博於25日發文，僅簡短寫：「已安排」並附上一個OK的手勢，外界認為這是對趙露思的回應。輕描淡寫的敷衍態度讓趙露思的粉絲爆炸，紛紛大罵：「你在安排什麼？是許我耀眼的包場嗎？」、「不是包場請閉嘴」。

截至目前為止，趙露思本人並無任何公開回應，話題更不斷延燒。

趙露思與孟子義所屬的銀河酷銀得知趙露思不滿，僅回文「已安排」。（翻攝自微博）

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