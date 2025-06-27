李宣榕回部落遭石頭砸 變換口音成功融入

大愛劇《假日到山裏來看你》昨舉辦首映記者會。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《假日到山裏來看你》講述「部落假日教室」團隊上山關懷部落居民與孩子，飾演「十寶媽-林阿妙」的李宣榕，本身就是原住民，戲裡不計形象演出，她笑說：「很舒服，因為化妝時間少很多。」她昨出席首映記者會上台分享時，哽咽表示，從小聽媽媽說過許多部落故事，清楚知道山上人們的遭遇。

大愛劇《假日到山裏來看你》首映記者會，林慶台（左）飾演柿子爺爺、李宣榕（右）飾演施媽媽。（大愛提供）

她感嘆，許多酒癮、單親、隔代教養問題依舊存在，「久久回去部落一次，但問題還是存在，有很深的無力感。」她談到家中姪女很會射箭，曾代表國家比賽；姪子熱愛棒球，也進過校隊，但因家境放棄，「身為長輩覺得很可惜，可是還能做什麼呢？希望這部戲能以一傳百、傳千甚至傳萬。」

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談到角色心境，李宣榕說，外婆生十個孩子，外公早逝，這讓她很有感；角色也參考媽媽堅強樂觀的個性。她自認是「都市原住民」，剛回部落時常被小孩拿石頭砸，媽媽告訴她「他們不認識你，只是不知道怎麼表達」。久而久之，她學會自然相處，回部落時語氣會變成原住民口音，「這本來就流淌在生命當中。」

「柿子爺爺」林慶台看預告就哭了，他笑說年紀大了特別有感，「很多人離家到山去，剩下孩子，爺爺就是陪伴，看見孩子和部落婦女成長，後來看到『部落假日教室』來，就放心多了。」戲外的他是部落教會牧師，也常默默幫助單親家庭，遇到孩子缺錢，他會自掏腰包，「最多給過兩萬多塊都有，我老婆可能是第一次聽到。」

大愛劇《假日到山裏來看你》首映記者會，劇中部落假日教室學生團隊，左起宸頤、徐愷伶、林孫煜豪、李夢苡樺、林亭莉、林巧媛。（大愛提供）

飾演學生群的宸頤、李夢苡樺、林亭莉、林巧媛也分享拍戲感想。宸頤飾演「小魚」，覺得和張本渝對戲自在，回憶有場戲在柚子園，張本渝狂拍照，「覺得她超可愛」，張本渝還笑稱自己是「台北俗」。表演指導蘇達叮嚀她們：「不是要教小朋友什麼，是要陪伴。」這讓宸頤更懂得用生命陪伴生命。

李夢苡樺與林亭莉飾演姊妹，她感謝拍戲讓她反思家人的重要，有場地震戲讓她想起兩年前過世的表妹，將情感投射進角色，「想像如果能重聚，會想說什麼話。」

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