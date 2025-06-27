鄭欣宜神隱2年高調加入《歌手2025》 直播前2小時臨陣喊卡

《歌手2025》宣布鄭欣宜成為節目第7期補位歌手。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕港星鄭欣宜是沈殿霞與鄭少秋的女兒，她2023年3月底疑因憂鬱症發作，淡出幕前，近日《歌手2025》宣布她成為節目第7期補位歌手，今（27日）網路流出不少她參與彩排的照片，卻在正式錄影前，節目突發聲明宣布鄭欣宜退賽。

湖南衛視在微博發聲明，指節目在25日拍攝VCR期間，因工作人員對燈光器具處置不當，導致鄭欣宜意外受傷，「得知消息後，我們深表歉意與關切，並第一時間將歌手送院治療。」隔天，鄭欣宜表示，只要身體狀況許可，依舊想登台演出，「我們感動於欣宜堅持歌唱的信念，也深知她對舞台的尊重、對歌迷的珍視，願持續提供一切必要的支持與協助。當晚凌晨，欣宜抵達節目現場彩排《女神》，期待能為歌迷與觀眾帶來精彩演繹。」

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鄭欣宜被拍到前往《歌手2025》彩排。（翻攝自小紅書）

直到今天（27日）直播前2小時，鄭欣宜決定退出，她表示：「因肩頸及耳部傷情仍未消退，未能達到最佳演唱狀態，經思考後，決定退出《歌手2025》第七期競演，待身體恢復後回歸下一輪張榜賽，以更好的狀態回饋觀眾。」節目組再次向鄭欣宜致以最誠摯的問候與敬意，並祝她早日康復，隨時等待《女神》歸來。

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