台灣第一帥破相！王陽明鼻樑濺血被撞歪：每天都在掰回去

王陽明出席公益活動，獻愛不落人後。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕王陽明今天（27日）出席公益活動，提到日前出戰世壯運籃球項目眼窩、鼻樑因此受傷，透露鼻樑有點歪歪的，每天晚上都在調整。

王陽明今年多災多難，苦笑這一年都在受傷，年初骨裂，結果世壯運又受傷濺血，所幸沒有嚴重到動刀，「其實當下還是得撐下去，為了隊友，要犧牲自己嘛。」

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王陽明透露：「被撞到眼窩跟鼻樑這邊，滿嚴重的，幸運（鼻樑）沒有太歪啦，所以我們就是，每天晚上一直在按、一直在按。」不過有著「台灣第一帥」稱號的王陽明，會不會擔心破相影響顏值？王陽明笑說：「你們沒看到我被問這個問題，都在流汗了。」其實更擔心被經紀公司、老婆蔡詩芸念，「她肯定會念啦，肯定會念。」

王陽明最近有新綽號是「新莊土地公」，因為他只要現身力挺好友毛加恩、林書豪所屬的新北國王，比賽就會贏球。王陽明感謝大家給的新綽號，不願居功，「這不是我自己取的，是球迷們取的，我不想給自己太大壓力。我很愛籃球，但我也不想講太多，怕球迷失望，就說一句，謝謝大家給我這個稱號。」

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