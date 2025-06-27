劉品言閃嫁原因曝光！連晨翔吐露「追求方式」：朋友變情人

孫淑媚（左）與連晨翔在《拜六禮拜》姐弟戀感情升溫。（公視台語台、華視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕連晨翔6月宣布與劉品言結婚，並即將升格當爸，他在戲劇《拜六禮拜》跟女明星孫淑媚撞擊出化學反應，也洩露愛情觀。他說私下若遇到心儀的對象，會盡量以平常心相處，「因為向來比較喜歡從朋友變成情人，不會一喜歡就去追求，擔心因此綁手綁腳，或是讓對方反感。」看來就是靠這招追到笑聲爽朗的劉品言。

而孫淑媚戲裡利用自己的名氣，在菜市場幫拳擊隊募款，強大號召力讓拳擊隊迅速募得比賽資金，同時讓教練連晨翔「提早下班」，兩人一起開心逛夜市，感情迅速升溫。

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聊到台灣傳統的夜市小吃，孫淑媚頗有心得，最愛吃蜜酥雞排、烤肉、臭豆腐、夜市牛排等，平常逛夜市時也會玩撈魚、彈珠台。連晨翔則喜歡吃滷肉飯、臭豆腐、麵線等，最喜歡玩的是小鋼珠，因為這是小時候父母帶他去夜巿玩的遊戲。

此外，孫淑媚戲裡取代好友鍾欣凌成為廣播節目主持人，讓鍾欣凌內心陷入想為孫淑媚開心，又因為自己的節目喊卡而高興不起來的矛盾情緒。

鍾欣凌揣摩角色瑞秋可能想表現一種「a piece of cake」的態度，可是她還是擋不住失敗的沮喪，因此孫淑媚上門質問時，她第一反應是躲到廚房避開對方，但是孫淑媚不顧一切走到她面前，從激烈爭吵到互相安慰，是鍾欣凌心中最動人的畫面。這場戲也讓網友大讚：「姊妹吵架太真實了」、「閨密吵架好感人喔」。

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