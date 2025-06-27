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娛樂 最新消息

不只會說也會畫！「畫山話水」聯展 廣播人隱藏畫技曝光

廣播公會理事長丁文祺透露，臺灣廣播人書畫聯籌備半年。（記者傅茗渝攝）廣播公會理事長丁文祺透露，臺灣廣播人書畫聯籌備半年。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中華民國廣播商業同業公會主辦的「畫山話水-臺灣廣播人書畫聯展」今（27）正式登場，現場人潮水洩不通，讓外界大開眼界，原來平時在麥克風前聲音溫暖、妙語如珠的廣播人，私底下竟也個個身懷畫功。廣播公會理事長丁文祺受訪時笑說，這場活動從籌備到展出，整整花了半年時間，他坦言一開始心裡也打著問號，「因為我們廣播人員很多，但不曉得誰會畫畫，還需要先去了解。」

「畫山話水-臺灣廣播人書畫聯展」將於114年6月27日至7月8日在中正紀念堂三樓藝廊展出。（記者傅茗渝攝）「畫山話水-臺灣廣播人書畫聯展」將於114年6月27日至7月8日在中正紀念堂三樓藝廊展出。（記者傅茗渝攝）

丁文祺透露展覽命名背後藏寓意，他說廣播隨時隨地都可以停，可以邊做事邊聽，甚至邊聽邊睡，這就是廣播的魅力，「廣播人員講話一定要有藝術，要會講，大家才會想聽。主持人的聲音要好聽，讓人聽起來舒服，所以我才把這次的展覽命名為畫山話水」。

丁文祺表示每一幅畫他都親自看過畫冊編排，「結果超乎我的預期，本來還擔心作品數量會不會太少，沒想到大家投稿都很踴躍，寄來的作品經過篩選，真的還不錯。」這次聯展的最大意義，就是想翻轉大眾對廣播人的刻板印象，「廣播跟書畫一樣，是文化的一部分，但大家都覺得廣播人只會賣藥，聽了真的很不舒服。」他認為，廣播節目、廣告本身就是藝術創作，也需要深厚的文化素養，「我從事廣播一直想改變這個印象，讓大家知道廣播人不只是做節目、做廣告，也對藝術文化有很多涉獵。」

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