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娛樂 最新消息

台灣之光！妮妃雅霸氣登百老匯「廟會珍奶文化」震撼紐約

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind），本名曹米駬，昨（26日）在美國紐約百老匯市政廳劇院（The Town Hall）舉行90分鐘個人秀《BANANAS》，以鮮明黃色作為主軸，融入大量台灣元素，包含廟宇文化以及台灣代表性飲品珍珠奶茶，搭配流行天后Lady Gaga與Kylie Minogue的經典歌曲，現場氣氛如雷，觀眾掌聲尖叫聲不斷，嗨翻全場。

妮妃雅在《BANANAS》演出中以廟會元素造型、珍珠奶茶造型震撼紐約及國際觀眾。（組合照，翻攝自IG）妮妃雅在《BANANAS》演出中以廟會元素造型、珍珠奶茶造型震撼紐約及國際觀眾。（組合照，翻攝自IG）

妮妃雅憑藉在《魯保羅變裝皇后秀》（RuPaul’s Drag Race）第16季中勝出，成為該節目第二位亞洲變裝皇后，也是首位台灣人獲此殊榮。妮妃雅此次不僅獨挑大樑，更攜手多位亞裔變裝藝術家，包括同樣來自台灣的薔薇、跩姬寶貝及漢娜，將東亞文化的多元特色一同帶上國際舞台，展現台灣以及亞裔變裝藝術的驕傲。

《BANANAS》演出中，妮妃雅以2套極具意義的造型驚艷全場，先以結合廟宇戲服風格的金黃色長袍亮相，服飾綴滿祥獸刺繡與神將頭冠，濃厚廟會元素震撼國際觀眾；隨後，妮妃雅更換上「珍珠奶茶」主題造型，頭戴巨型珍奶帽、身穿亮黃色羽毛裝，搭配浮動黑珍珠球，完美演繹台灣最具代表性的美食文化，震撼紐約觀眾成為全場焦點，熱情回應更使她倍感榮耀。

適逢紐約同志驕傲月壓軸慶典前夕，妮妃雅在演出中談及自己的成長故事，感性分享變裝帶給她自信與勇氣，盼能鼓勵更多人勇敢面對挑戰，場地鄰近象徵同志平權歷史意義的石牆酒吧（Stonewall Inn），讓這場結合多元平權、亞裔自豪與台灣文化的表演，別具意義。

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