女星見面會像邪教 禁帶手機卻可通靈？

28歲泰國女星「Nene」鄭乃馨。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕28歲泰國女星「Nene」鄭乃馨曾是女團「MilkShake」成員，她參加中國選秀節目《創造營2020》，後受到矚目，最終以第5名成功出道。出道後Nene塑造出甜美又努力的形象，努力學習中文，去年她與「泰國版道明寺」Bright戀愛，形象也隨之翻轉，先前她才因中國廁所髒讓小粉紅玻璃心碎，大肆抨擊她，最近她要在泰國開粉絲見面會，又再度成為熱門話題。

Nene的粉絲見面會非但有通靈，會後還會發神諭卡。（翻攝自IG）

原來Nene的粉絲見面會相當有「特色」，不主打華麗舞台或歌舞表演，反而更強調「治癒儀式」，宣稱會透過「通靈」、「能量解讀」、「靜默送別」等環節，療癒粉絲的心靈。更誇張的是，之後還會給粉絲神諭卡，把粉絲見面會搞成大型法會現場，也被外界批評搞宗教儀式賺粉絲錢。

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Nene粉絲見面會預計在7月舉行，把粉絲的福利都稱為「神聖的祭品」，現場除了粉絲之外，更歡迎「生活過得不好的人」到現場被治癒。該活動不透露詳細內容，但強調儀式上禁止使用手機及錄音、錄影、拍照，且儀式中必須保持靜默，Nene會以柔和的光線和神聖的聲音引領粉絲回家。

Nene粉絲見面會預計在7月舉行，把粉絲的福利都稱為「神聖的祭品」。（翻攝自IG）

粉絲見面會的形式與要求曝光後，許多人都驚掉下巴，因為整個活動都充滿神秘色彩，且不允許粉絲在活動中途離開場地，僅情緒激動或不舒服的人才能到外頭休息一下，給人的感覺超像邪教儀式。

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