TWICE娜璉來台灣倒數！男神拚場《角頭–鬥陣欸》舉辦見面會

TWICE 娜璉將登上高雄啤酒音樂節演出。（寬寬整合行銷提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「2025 7-ELEVEN 高雄啤酒音樂節」下週五起在高雄熱到登場，包括TWICE娜璉、SUPER JUNIOR-D&E東海與銀赫、MAMAMOO Solar（頌樂）與輝人Whee In等韓國大咖登台，還有許多台灣歌手輪番演出。

今年啤酒節的卡司包括男團女團代表U:NUS、HUR+，還有高爾宣、范逸臣、盧廣仲、告五人、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉、賴晏駒、許富凱、派偉俊Patrick Brasca、瑋瑋黃挺瑋、卓文萱、梁舒涵、DJ Swallow妖嬌、李雅英在內。

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男神高爾宣將在主舞台演出前於攤位舉辦粉絲見面會。（資料照，記者陳奕全攝）

除了舞台上的精采表演，現場超過20個品牌攤位推出多樣活動；男神高爾宣將在主舞台演出前於攤位舉辦粉絲見面會，近距離互動。

此外，電影《角頭–鬥陣欸》的主要演員將在7月6日蒞臨現場，包括高捷、喜翔、王識賢、鄭人碩、黃騰浩、張再興、吳震亞、吳念軒、黃冠智、王宣、林真亦全都會出席，勢必掀起粉絲排隊熱潮。

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