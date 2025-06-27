午後雷雨猛轟！王子採茶行程被澆熄 粿粿告白好友：好旅伴去哪都行

王子等人體驗採茶竟遇上大雷雨。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／蘇澳報導〕最近午後常下大雷雨，今（27）日稍早北部下起大暴雨，宜蘭蘇澳剛剛也同樣下起暴雨，「王子」邱勝翊、粿粿、徐新洋、「宇宙」林思宇、胡祖薇昔日在《全民星運動會》第三季結下好交情，眾人來到瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店度假敘舊，稍早體驗完流體熊接著參加飯店安排的採茶活動，原本眾人躍躍欲試，沒想到天公不作美，只能苦中作樂喝喝下午茶。

王子、粿粿、徐新洋、宇宙、胡祖薇開心出遊，到瓏山林蘇澳飯店同遊放鬆。（記者林欣穎攝）

一行人才剛抵達茶園就下起暴雨，雷聲響徹加上滂沱大雨連說話聲都快被蓋過，不過一行人興致不減，原地就開始自拍、喝茶，徐新洋說他們都是第一次採茶，可惜雨勢過大，王子則笑說：「還沒採到就下雨了，所以就來這邊下午茶體驗。」

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聊到之前出遊是否同樣遇過大雨，宇宙說通常只要下雨大家就會留在飯店聊天、唱卡啦ok，粿粿則有感而發表示：「好的旅伴去哪都可以，人比較重要！」

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